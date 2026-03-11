  Лапорта об Эчеваррии: «Я полностью доверяю Алехандро, он и Юсте защищали Хави. «Барсой» управляют президент и члены правления – другие люди им не помогают»
Лапорта об Эчеваррии: «Я полностью доверяю Алехандро, он и Юсте защищали Хави. «Барсой» управляют президент и члены правления – другие люди им не помогают»

Жоан Лапорта: Эчеваррия не получает зарплату в «Барсе».

Экс-глава «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь участвующий в выборах президента, отрицает, что его советник Алехандро Эчеваррия принимал решения в клубе.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави заявил: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом».

«Это человек, которому я полностью доверяю, особенно в том, что связано с Ла Лигой. Он поддерживает баланс в раздевалке, он умен, храбр, честен и умеет улаживать конфликты. Он мое доверенное лицо, как и [Энрик] Масип. Алехандро не получает зарплату.

Лучший совет в своей жизни я получил от Йохана Кройффа, моего кумира с детства. Есть люди, с которыми ты общаешься и которые внушают доверие. У каждого своя роль. Я руковожу так, как считаю нужным, и принимаю решения с учетом мнения окружающих. Правление и президент управляют клубом, другие люди не помогают им в этом.

Если посмотреть на то, как был воспринят уход Хави, то мы увидим, что его защищали два человека – Рафа Юсте и Алехандро Эчеваррия, которые вытерпели все, что практически невозможно было оправдать. В конце концов я принял решение, и оно было очень болезненным. Думаю, я попытался бы понять, почему он это сделал», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Какой-то он мутный, если честно
Жоан Лапорта: «Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барсы». Он хочет нанять трех людей вместо Деку, ставить их на один уровень – оскорбление»
11 марта, 16:03
Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»
11 марта, 14:50
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»
11 марта, 08:52
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
20 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
25 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
36 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
54 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
5 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
58 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
