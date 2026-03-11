Лапорта об Эчеваррии: «Я полностью доверяю Алехандро, он и Юсте защищали Хави. «Барсой» управляют президент и члены правления – другие люди им не помогают»

Жоан Лапорта: Эчеваррия не получает зарплату в «Барсе».

Экс-глава «Барселоны» Жоан Лапорта , вновь участвующий в выборах президента, отрицает, что его советник Алехандро Эчеваррия принимал решения в клубе.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави заявил : «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом».

«Это человек, которому я полностью доверяю, особенно в том, что связано с Ла Лигой . Он поддерживает баланс в раздевалке, он умен, храбр, честен и умеет улаживать конфликты. Он мое доверенное лицо, как и [Энрик] Масип. Алехандро не получает зарплату.

Лучший совет в своей жизни я получил от Йохана Кройффа, моего кумира с детства. Есть люди, с которыми ты общаешься и которые внушают доверие. У каждого своя роль. Я руковожу так, как считаю нужным, и принимаю решения с учетом мнения окружающих. Правление и президент управляют клубом, другие люди не помогают им в этом.

Если посмотреть на то, как был воспринят уход Хави , то мы увидим, что его защищали два человека – Рафа Юсте и Алехандро Эчеваррия, которые вытерпели все, что практически невозможно было оправдать. В конце концов я принял решение, и оно было очень болезненным. Думаю, я попытался бы понять, почему он это сделал», – сказал Лапорта .