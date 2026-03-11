Журова про Иран и ЧМ: «Бойкотировать соревнования нельзя, нехорошо по отношению к спортсменам. Не думаю, что пригласят нас, но представляю, какой бы поднялся вой»
Светлана Журова сомневается, что Россия займет место Ирана на ЧМ-2026.
«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо.
Я не думаю, что ФИФА пойдет на то, чтобы пригласить нас, но не факт. Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать.
Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд‑кард. Предложение точно интересное», – сказала депутат Государственной думы РФ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Если же смотреть реально - то у России шансов нет, потому что Трамп нам не друг, а ФИФА просто тупо отдаст место другой сборной из азиатской конфедерации. Скорее всего Ираку - вот и всё.