Журова про Иран и ЧМ: «Бойкотировать соревнования нельзя, нехорошо по отношению к спортсменам. Не думаю, что пригласят нас, но представляю, какой бы поднялся вой»

Журова про Иран и ЧМ: бойкотировать соревнования нельзя.

«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо.

Я не думаю, что ФИФА пойдет на то, чтобы пригласить нас, но не факт. Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать.

Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд‑кард. Предложение точно интересное», – сказала депутат Государственной думы РФ.

