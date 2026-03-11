  • Журова про Иран и ЧМ: «Бойкотировать соревнования нельзя, нехорошо по отношению к спортсменам. Не думаю, что пригласят нас, но представляю, какой бы поднялся вой»
«Я считаю, что бойкотировать соревнования категорически нельзя. Страна вправе сама принять такое решение, но по отношению к спортсменам не очень хорошо.

Я не думаю, что ФИФА пойдет на то, чтобы пригласить нас, но не факт. Одной команды будет не хватать, что‑то нужно будет придумывать.

Я представляю, какой поднимется вой, если нам дадут уайлд‑кард. Предложение точно интересное», – сказала депутат Государственной думы РФ.

Иран уже отказался от ЧМ-2026? Что значит свежее заявление их министра?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Журова у тебя нет своего мнения и взгляда ты просто говорящая голова кремля не более
Сами вбрасывают тему, сами же ее опровергают). Ну, в какую больную голову придет идея звать Россию вместо Ирана? Там сразу минимум половина участников откажется. К тому же о допуске России в командных видах, даже, в нейтральном статусе речи и близко не идёт.
а тут надо посмотреть источники) там матч спортбокс и прочее) а у спортса ноль гигиены, вот и получается обсуждение) а потом какой то мужик выступает на главной спортс что они должны читателям) контент)
Отказывается только Европа. Причем даже не вся. И европейских сборных на ЧМ сильно меньше половины всех участников. Это первое. Второе - если мы говорим о замене Ирана на Россию, то есть уже четко определенный состав соперников - Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Из них отказаться может только Бельгия и то, сильно вряд ли они захотят огорчать Трампа - потому что гипотетическое приглашение России может быть только его личной инициативой. Поэтому с этой точки зрения бойкот другими участниками матчей с Россией точно не грозит.
Если же смотреть реально - то у России шансов нет, потому что Трамп нам не друг, а ФИФА просто тупо отдаст место другой сборной из азиатской конфедерации. Скорее всего Ираку - вот и всё.
А если бы наш Великий Президент заявил бы о необходимости бойкота нашими спортсменами всех международных соревнований, на которые нас не допускают с нашими государственными символами, то что тогда говорила бы мадам Журова?
Молчала бы. Ей кресло депутата важнее, чем какие - то спортсмены
Не молчала бы - ради того самого кресла депутата говорила бы. Просто полностью противоположное тому, что сказала сейчас.
в АФК много стран, даже Журова должна это понимать
Совсем голова бобо у неё? Бойкот абсолютно нормальный шаг со стороны Ирана, это гораздо лучше чем позорно выступать без гимна и флага
иранцы правильно делают, а такие татупеды, готовы любому сапоги лизать, лишь бы не быть отлученными от кормушки, им не понять такие понятия, как "честь" и "самоуважение"
Не понимаю, с чего вдруг должны нас пригласить, а еще больше чего не понимаю, почему подобные персонажы рассматривают вариант поехать, если пригласят ?
От куда на ЧМ по футболу появился уайдл-карт ? Или об этом только знают депутаты ГД ?
Материалы по теме
Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»
11 марта, 16:10
Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»
11 марта, 15:01
Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»
11 марта, 06:40
