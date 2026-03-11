Чемпионат Катара возобновится после приостановки из-за конфликта на Ближнем Востоке: «Мы благодарны, что живем в одной из самых безопасных стран мира с надежной системой защиты»
Чемпионат Катара возобновится после временной приостановки.
Матчи чемпионата Катара возобновятся в этот четверг.
Футбольная ассоциация Катара 1 марта приостановила все соревнования на территории страны из-за конфликта на Ближнем Востоке.
О возвращении турнира сообщил генеральный директор катарской лиги Хани Баллан.
«Это сложные и беспрецедентные времена для нашей страны. Мы благодарны за то, что живем в одной из самых безопасных стран мира, где действуют надежные системы защиты в подобных ситуациях.
Безопасность наших игроков, тренеров, руководства, медицинских бригад и оперативного персонала остается нашим наивысшим приоритетом. Ничто никогда не поставит под угрозу их благополучие. Мы рады возобновить матчи лиги, соблюдая строгие протоколы безопасности», – заявил Баллан.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Ну дорогущий радар на базе США подбили иранцы. Дальше можете играть спокойно 😁 а не держали бы их базы, глядишь вообще ничего останавливать не пришлось бы🤷🏻
