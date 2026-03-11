Осимхен о баннере фанатов «Галатасарая», посвященного ему и его матери: «Такие моменты напоминают мне, что футбол – больше, чем просто игра. Мы семья❤️💛»
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен поблагодарил болельщиков за баннер на матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Перед вчерашней игрой фанаты стамбульского клуба растянули на трибуне баннер, на котором изображены сам Осимхен, держащий на руках свою дочь и ведущий юного себя за руку, а также мать Виктора, погибшая, когда ему было два или три года. Увидев это, нигериец не сдержал слез.
«Этот вечер был для меня очень эмоциональным, я изо всех сил старался сдерживать слезы. Честно говоря, я никогда в жизни не забуду это проявление любви болельщиков «Галатасарая».
С первого дня, когда я приехал, вы встретили меня с большой любовью и уважением, не только ко мне, но и к моей семье и близким. Такие моменты напоминают мне, что футбол – больше, чем просто игра. Это любовь, верность и единство.
Я обещаю продолжать бороться за эту эмблему, за этот клуб и за этих замечательных болельщиков, отдавая все силы каждый раз, выходя на поле. Спасибо, что сделали этот вечер незабываемым. Мы семья❤️💛», – написал Осимхен.