  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
8

Осимхен о баннере фанатов «Галатасарая», посвященного ему и его матери: «Такие моменты напоминают мне, что футбол – больше, чем просто игра. Мы семья❤️💛»

Осимхен о баннере фанатов «Галатасарая»: никогда не забуду любовь болельщиков.

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен поблагодарил болельщиков за баннер на матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Перед вчерашней игрой фанаты стамбульского клуба растянули на трибуне баннер, на котором изображены сам Осимхен, держащий на руках свою дочь и ведущий юного себя за руку, а также мать Виктора, погибшая, когда ему было два или три года. Увидев это, нигериец не сдержал слез.

«Этот вечер был для меня очень эмоциональным, я изо всех сил старался сдерживать слезы. Честно говоря, я никогда в жизни не забуду это проявление любви болельщиков «Галатасарая».

С первого дня, когда я приехал, вы встретили меня с большой любовью и уважением, не только ко мне, но и к моей семье и близким. Такие моменты напоминают мне, что футбол – больше, чем просто игра. Это любовь, верность и единство.

Я обещаю продолжать бороться за эту эмблему, за этот клуб и за этих замечательных болельщиков, отдавая все силы каждый раз, выходя на поле. Спасибо, что сделали этот вечер незабываемым. Мы семья❤️💛», – написал Осимхен.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Виктора Осимхена
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВиктор Осимхен
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
соцсети
болельщики
logoпремьер-лига Англия
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же шикарно Осимхен играл прессинговал, бегал абсолютно везде. К последним минутам было видно, что он так упахался, что сил уже не было, но он все равно бежал. После этого матча смотрел Барселону, и просто без слез не взглянешь на Левандовски, а потом ещё и Торрес вышел на лёгком дамском даже не вспотел:)
особенно запомнился момент где торрес упал в центре поля и лежа не смог пнуть мяч
Да, да) перед выходом еще думаю какой хайлайт сегодня подаришь) а он исполнил конечно)) координация на уровне 😂
Да, респект болельщикам Галатасарая, классный баннер сделали и посвятили своей главной звезды команды.
Витя - один из лучших форвардов современности
Трудно будет уходить ему из Галатасарая
Акция классная и видимо Осимхену в Турции очень комфортно. Веротяно не увидим его в топовом чемпе в топовой команде, игрок классный, постоянно в движении. Жаль
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
8 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
20 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
25 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
36 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
54 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
5 минут назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
58 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем