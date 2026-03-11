Семшов о «Динамо»: «С такой группой атаки должны бороться за чемпионство. Но давление сейчас только в Кубке, поэтому команда просто куражится в РПЛ»

Семшов о «Динамо»: с такой группой атаки должны бороться за чемпионство.

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил игру бело-голубых в чемпионате России.

«Динамо» разгромило ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

«На игру ЦСКА – «Динамо» повлияло быстрое удаление – Гонду заслужил эту красную карточку, и для Осипенко хорошо, что ему не попали в голову. Играли армейцы неплохо, но «Динамо » готово сейчас хорошо, плюс уровень группы атаки такой, что эти футболисты обязательно будут ловить на контратаках.

С такой группой атаки «Динамо» должно бороться за чемпионство, но сейчас надо говорить о том, что играет команда без давления – нет разговора о высоких местах, о давлении можно вести речь только в Кубке. Поэтому в чемпионате команда просто куражится, играет в удовольствие. Плюс я бы отметил и глубину состава – на скамейке просто толпа народа. И люди, которые выходят, усиливают, имею в виду того же Гладышева .

Что касается ЦСКА, то команда матч не провалила. Но уж очень хорошо динамовцы реализовывали свои моменты и преимущество в одного игрока. Никакой катастрофы по игре нет, но от результата не уйти – если брать и концовку осенней части, то у армейцев в чемпионате три подряд поражения. Это много, и тут маячит не борьба за чемпионство, а риск вылета из тройки по итогам сезона», – сказал Семшов.

После 20 матчей РПЛ «Динамо» набрало 27 очков и располагается на 7-й строчке. ЦСКА с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.