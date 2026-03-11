  Экс-игрок США Гомес: «У Почеттино в «Реале» не будет контроля – всем заправляет Перес. В «ПСЖ» он показал, что не умеет справляться со звездами. Шокирует, что он мог заинтересовать «Мадрид»
11

Экс-игрок США Гомес: «У Почеттино в «Реале» не будет контроля – всем заправляет Перес. В «ПСЖ» он показал, что не умеет справляться со звездами. Шокирует, что он мог заинтересовать «Мадрид»

Эркулес Гомес о Почеттино и «Реале»: я в шоке, как и многие.

Бывший футболист сборной США Эркулес Гомес считает, что Маурисио Почеттино не справился бы с работой в «Реале».

Ранее появилась информация, что мадридский клуб рассматривает назначение Почеттино в следующем сезоне.

«Я действительно в шоке, так же, как и многие. Я не думал, что Почеттино воспользуется своим коротким успехом в виде пяти матчей без поражений со сборной США, чтобы вырасти до «Реала». На самом деле это не так.

Это имело смысл, когда он работал в «Тоттенхэме», они играли в финале Лиге чемпионов, а он был одним из самых востребованных тренеров в мире. После неудачи в «ПСЖ», когда много говорили о том, что у него были проблемы с управлением раздевалкой... Они очень неприятно проиграли «Лиллю» [борьбу за чемпионство] в Лиге 1. Они позорно вылетели [из Лиги чемпионов от «Реала»], когда вели с разницей в два мяча, и Карим Бензема сделал хет-трик за 17 минут и выбил их из Лиги чемпионов. Его уволили. После всего случившегося это было бы менее вероятно.

Затем он пришел в «Челси», и в какой-то момент «Челси» шел на каком, на 12-м месте в Премьер-лиге? Он очень хорошо провел вторую половину сезона, но в каждом большом матче при нем «Челси» проигрывал, и это стало своего рода мантрой.

Поэтому, если взглянуть на то, кем был Маурисио Почеттино в своей клубной тренерской карьере – он не был постоянным победителем, а совсем наоборот, – мысль о том, что он может попасть в сферу интересов «Реала», довольно шокирующая. Особенно если вспомнить, как он покинул «Челси», и сообщения о том, что у него были конфликты со спортивным директором.

Что ж, вот что я скажу. Если вы придете в «Реал», у вас не будет никакого контроля. Всем будет заправлять Флорентино [Перес]. Приходя в «Реал», лучше знать, как вести себя в раздевалке со звездами. В «ПСЖ» он показал, что не умеет этого. Он тренер проекта, а не результата. Мне и в голову не приходило, что он уйдет из сборной США в «Реал». Это был скорее шок: «Ого, о нем говорят в этом ключе», – сказал Гомес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Системный тренер, но ещё больший гик и гораздо более бесхарактерный, чем Алонсо, которого сплавили за полгода - то, что надо Мадриду 🤣👍.
Ответ Burel
Системный тренер, но ещё больший гик и гораздо более бесхарактерный, чем Алонсо, которого сплавили за полгода - то, что надо Мадриду 🤣👍.
Вот нормальный комент по делу. Достали местные шутники, которые везде пишут- назначьте Карпина, Ташуева, Мостового и тд. Мне вот интересно, им правда кажется что это смешно?🙄
Валеру берите, не ошибëтесь
Ответ риал модрит
Валеру берите, не ошибëтесь
Тут нужен мастодонт тренерского цеха - Ташуев.
Ответ риал модрит
Валеру берите, не ошибëтесь
" та не поедет к нам Карпин, епт" (с) .
Не одного тебя шокирует, если это правда, то Перес выжил из ума окончательно
Это всех шокирует , кроме Реала , но потом они и сами будут в шоке 😅
Если учитывать, что неудача в ПСЖ - самый большой успех Поча, в котором он смог взять трофеи, то странным этот выбор выглядит изначально.
Но работа в больших клубах, думаю, остается приоритетом аргентинского тренера, и вариант с Реалом он не упустит.
Дело говорит этот Гомес
