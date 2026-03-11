  • Хвича: «Гути был моим кумиром в детстве. На его футболку денег не было, поэтому я написал на своей маркером: «14 Гути». В Неаполе я упоминал его, и он прислал мне свою майку»
Хвича: «Гути был моим кумиром в детстве. На его футболку денег не было, поэтому я написал на своей маркером: «14 Гути». В Неаполе я упоминал его, и он прислал мне свою майку»

Хвича: Гути был моим кумиром, храню присланную им футболку.

Хвича Кварацхелия поделился историей о бывшем хавбеке «Реала» Гути.

«В детстве моим кумиром был Гути, но у меня не было столько денег, чтобы купить его футболку. Поэтому я взял белую футболку, маркер и написал на спине «14 Гути».

Когда я смотрел на него, мне очень нравилось его мышление на поле, его пасы и игровой интеллект. Он был поистине потрясающим.

Встречался ли я с ним когда-нибудь? Нет, но мы обменялись футболками.

Я упоминал его в интервью в Неаполе. Он связался со мной и прислал мне футболку. Мне было очень приятно. Она хранится у меня дома в Грузии», – рассказал полузащитник «ПСЖ» и сборной Грузии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Да, Гути шикарный игрок, художник. Жаль, что из-за переизбытка «звезд» Галактикоса он был на втором плане, хотя очень тонкий игрок с прекрасным виденьем поля и культурой паса. Слишком недооценен.
Ответ corazon blanco
Да, Гути шикарный игрок, художник. Жаль, что из-за переизбытка «звезд» Галактикоса он был на втором плане, хотя очень тонкий игрок с прекрасным виденьем поля и культурой паса. Слишком недооценен.
кто мешал уйти и быть первой скрипкой?
Ответ corazon blanco
Да, Гути шикарный игрок, художник. Жаль, что из-за переизбытка «звезд» Галактикоса он был на втором плане, хотя очень тонкий игрок с прекрасным виденьем поля и культурой паса. Слишком недооценен.
Комментарий скрыт
Гути был невероятен. Я не фанат Ла Лиги, но помню как-то вечером включаю матч Реала, не помню с кем. Был проливной дождь и поле не в лучшем состоянии. В какой-то момент Гути при выходе 1 в 1 отдаёт пас пяткой назад на Бензема...Грандиозный перфоманс!
Ответ Censormorum
Гути был невероятен. Я не фанат Ла Лиги, но помню как-то вечером включаю матч Реала, не помню с кем. Был проливной дождь и поле не в лучшем состоянии. В какой-то момент Гути при выходе 1 в 1 отдаёт пас пяткой назад на Бензема...Грандиозный перфоманс!
Один из самых красивых моментов в футболе. Настоящая жога бонита.
Ответ Censormorum
Гути был невероятен. Я не фанат Ла Лиги, но помню как-то вечером включаю матч Реала, не помню с кем. Был проливной дождь и поле не в лучшем состоянии. В какой-то момент Гути при выходе 1 в 1 отдаёт пас пяткой назад на Бензема...Грандиозный перфоманс!
Ага , это шедевр был, с Депортиво тогда играли.
Его отец футболистом был, даже за сб. Азербайджана сыграл, пусть тогда таких денег не платили (знакомый в Жемчужине Сочи в 90-х 2 тыс. долларов в месяц получал), но на футболку могло хватить, наверно.
