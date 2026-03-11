Хвича: «Гути был моим кумиром в детстве. На его футболку денег не было, поэтому я написал на своей маркером: «14 Гути». В Неаполе я упоминал его, и он прислал мне свою майку»

Хвича: Гути был моим кумиром, храню присланную им футболку.

Хвича Кварацхелия поделился историей о бывшем хавбеке «Реала » Гути .

«В детстве моим кумиром был Гути, но у меня не было столько денег, чтобы купить его футболку. Поэтому я взял белую футболку, маркер и написал на спине «14 Гути».

Когда я смотрел на него, мне очень нравилось его мышление на поле, его пасы и игровой интеллект. Он был поистине потрясающим.

Встречался ли я с ним когда-нибудь? Нет, но мы обменялись футболками.

Я упоминал его в интервью в Неаполе. Он связался со мной и прислал мне футболку. Мне было очень приятно. Она хранится у меня дома в Грузии», – рассказал полузащитник «ПСЖ » и сборной Грузии.