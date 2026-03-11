  • Ракитич о Модриче: «Надо было настаивать, чтобы он остался в «Реале» – они сделали большую ошибку. Лука показывает, что в футболе нет возрастных ограничений»
Иван Ракитич считает, что 40-летний хавбек «Милана» Лука Модрич мог бы принести пользу «Реалу», который хорват покинул летом.

«Он отличается от многих других. Это не случайно, потому что он следит за собой и хорошо готовится, и в конце концов, те, кто усердно работает, заслуживают этого. Он счастлив, доволен, получает от этого огромное удовольствие. Самое главное, чтобы мы как можно больше наслаждались им.

Это была большая ошибка не только для «Реала», но и для испанского футбола. Я думаю, стоило гораздо больше настаивать на том, чтобы он остался в команде. Учитывая, как складываются дела в Мадриде, я думаю, тренер был бы им очень доволен.

Жаль, что мы не смотрим на возраст, когда игрок, например, слишком молод. Лука же показывает нам, что в футболе нет возрастных ограничений», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Ракитич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Это правда, большая ошибка руководства Мадрида. Да, возможно его не хватало на весь матч в матчах с большой интенсивностью, но свои полчаса-час он всегда мог провести ( и проводит сейчас в Милане) на высочайшем уровне и тем самым помочь Мадриду решить исход матча в свою пользу.
смотрю Милан, видел где он играл с первых минут до конца матча
У него на данный момент больше всего минут на поле в Милане
Упущение для Реала, что не продлили и близко нет похожего опорника с такими скилами, как у Модрича, даже не взирая на возраст
Напоминает ситуацию, когда Милан не продлил Пирло, а он потом феерил в Ювентусе.
Модрич доказал в очередной раз, что он великий!
Бесполезно в таком сброде эгоистов что в Реале сейчас. Лука вовреия ушел.
Помню времена когда некоторые сине-гранатовые уникумы в серьез сравнивали Ракитича и Модрича и ставили выше первого. Ракитич безусловно был топ игроком на коротком отрезке, но все же это Тоттенхем от мира футболистов.
также как и вы Бензему ставили выше Суареса,Бейла выше Неймара
Хотя бы в раздевалке какой-то толк был бы , хотя там Перес покрывает их так что 👋
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
19 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
24 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
35 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
53 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
4 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
57 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
