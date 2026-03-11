Ракитич о Модриче: «Надо было настаивать, чтобы он остался в «Реале» – они сделали большую ошибку. Лука показывает, что в футболе нет возрастных ограничений»

Ракитич о Модриче: отпустить его из «Реала» было большой ошибкой.

Иван Ракитич считает, что 40-летний хавбек «Милана » Лука Модрич мог бы принести пользу «Реалу», который хорват покинул летом.

«Он отличается от многих других. Это не случайно, потому что он следит за собой и хорошо готовится, и в конце концов, те, кто усердно работает, заслуживают этого. Он счастлив, доволен, получает от этого огромное удовольствие. Самое главное, чтобы мы как можно больше наслаждались им.

Это была большая ошибка не только для «Реала », но и для испанского футбола. Я думаю, стоило гораздо больше настаивать на том, чтобы он остался в команде. Учитывая, как складываются дела в Мадриде, я думаю, тренер был бы им очень доволен.

Жаль, что мы не смотрим на возраст, когда игрок, например, слишком молод. Лука же показывает нам, что в футболе нет возрастных ограничений», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Ракитич.