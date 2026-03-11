  • Артета включил «Арсенал» в число топ-клубов Европы: «Это футбол, мы должны это доказать. В ЛЧ все решается в конкретном матче – нужно быть лучше соперника»
Артета включил «Арсенал» в число топ-клубов Европы: «Это футбол, мы должны это доказать. В ЛЧ все решается в конкретном матче – нужно быть лучше соперника»

Микель Артета считает, что «Арсеналу» удалось закрепиться в элите европейского футбола.

Сегодня «Арсенал» сыграет с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

– Удалось ли «Арсеналу» закрепиться в числе лучших клубов Европы?

– Думаю, да. Это футбол, и мы должны доказать это вечером. Я знаю, что нужно четко представлять, чего потребует игра. В этой игре нужно себя проявить. В Лиге чемпионов все решается в конкретном матче. В течение этого матча случаются моменты, и вы должны быть лучше соперника.

Безусловно, у игроков появилось больше опыта. Когда я пришел в команду, большая часть игроков ни разу не участвовала в этом турнире. Очевидно, это необходимо, как и в любом другом турнире. Они прекрасно это понимают. Теперь мы должны проявить себя, – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Артета, надеюсь ты перестанешь давать установку игрокам отдавать мяч сопернику, после одного забитого мяча. Команда должна играть точно также, как и играла до забитого гола. Поучись этому у Баварии, которая всегда старается добивать соперника если идет игра. Удачи канонирам, она им понадобился.
и как же так вышло что при этом Арсенал забил больше этой же баварии в груповом этапе, а очной игре спокойно раскатал, всегда смешат диванные критики
Если Арсенал не топ-клуб, то кто вообще? Бавария, Барселона, Сити и прошлогодний ПСЖ?
