Экс-тренер «Спартака» Рианчо: Европа должна снова стать другом России.

Бывший тренер «Спартака » Рауль Рианчо считает, что европейским странам необходимо нормализовать отношения с Россией.

«Ситуация в Иране и на Украине влияет на экономику. В Испании пока не очень заметны большие изменения. Газ и бензин немного поднялись, повышение цен на продукты пока еще не сильно ощущаются.

Но я не согласен с налогами этого коррумпированного правительства, которое сейчас у нас в Испании! И я полностью считаю, что Европа должна снова стать другом России», – сказал Рианчо.