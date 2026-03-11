27

Жоан Лапорта: «Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барсы». Он хочет нанять трех людей вместо Деку, ставить их на один уровень – оскорбление»

Экс-глава «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его оппонент на выборах в президенты клуба Виктор Фонт не сможет обеспечить конкурентоспособный спортивный проект.

«[Главный тренер Ханси] Флик уже высказался. Он счастлив и доволен своим положением в «Барселоне».

У них очень хорошая координация с Деку, а Фонт сказал, что избавится от Деку.

Виктор Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барселоны». Он хочет заменить Деку тремя людьми, которые будут делать работу одного. Ставить их на один уровень с Деку – это оскорбление.

Спортивного проекта с Фонтом не будет», – заявил Лапорта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: СOPE
Фонт стал главной угрозой для Лапорты прежде всего)
Конечно. Лапорта уже всё устроил. Фонт чисто для ширмы, только ему об этом еще не сказали, чтобы он пока поверил в себя.
тот самый Деку, который в период финансовой нестабильности Барсы подписал своего кореша Виктора Роке за огромные деньги, чтобы он потом сыграл 2-3 матча за Барсу, а потом продать его?
ну и в целом, за последние 2 года Барселона подписала 2-3 игроков, звёзд нет, а зарплатная ведомость команды на 2ом месте в мире. действительно, отличный директор
Так это вызывает не только к Деку вопросы, но прежде всего к Лапорте. Он же президент клуба. Он отвечает за все процессы.
так то зп не только игроков основной футбольной команды, сюда же можно записать все виды спорта + кантера + тренерский штаб и персонал
Когда там конец выборов? Я вспотел уже читать его стоны..
"ставить их на один уровень с Деку - это оскорбление"

Классическая манипуляция через эмоциональную рамку. Это не аргумент, а апелляция к эмоциям и статусу.

Тут ещё куча других манипуляций, вроде подмены сути. Реально предлагается декомпозиция позиции на несколько ролей, а Лапорта выворачивает всё так, будто это три человека будет делать ровно тот же объём работы, что делает его кореш Деку.

Дешёвые и простые приёмы, но с примтивным электоратом работают безотказно.
Ставить их на один уровень с Деку – это оскорбление.

Все-таки Деку - футбольный человек, добавил Лапорта.
То, что болельщики Мадрида, Челси и прочих обиженных поддерживают Фонта, многое говорит о Лапорте 😉 второй бартомеу Барсе не нужен, поэтому победы Лапорте💪
Лапорта не будет презиком Барсы
Меня больше забавляют челики, которые понятия не имеют кто такой Фонт, но называют его вторым Бартомеу.

Оно и правильно, лодку не раскачиваем. Хотите что бы как при Бартомеу? Альтернатив Лапорте сейчас нет, надо сплотиться вокруг Эль Президенте и потерпеть
Может кто-нибудь рассказать, а что Деку сделал полезного для клуба за время на своем посту, трансферы какие громкие, прилично разгрузил зарплатную ведомость, как были проблемы с регистрацией игроков, так и есть, ушедшим в аренду Фати и Тер Штегену платят большую часть зарплаты, трансферов особо нет, команда держится на высоком уровне за счет Ла Масии и гении Флика.
вот это грызня у них там
А будут дебаты Фонт vs. Лапорта на испанском нтв с испанским соловьевым?
