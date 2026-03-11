Жоан Лапорта: «Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барсы». Он хочет нанять трех людей вместо Деку, ставить их на один уровень – оскорбление»
Экс-глава «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его оппонент на выборах в президенты клуба Виктор Фонт не сможет обеспечить конкурентоспособный спортивный проект.
«[Главный тренер Ханси] Флик уже высказался. Он счастлив и доволен своим положением в «Барселоне».
У них очень хорошая координация с Деку, а Фонт сказал, что избавится от Деку.
Виктор Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барселоны». Он хочет заменить Деку тремя людьми, которые будут делать работу одного. Ставить их на один уровень с Деку – это оскорбление.
Спортивного проекта с Фонтом не будет», – заявил Лапорта.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: СOPE
ну и в целом, за последние 2 года Барселона подписала 2-3 игроков, звёзд нет, а зарплатная ведомость команды на 2ом месте в мире. действительно, отличный директор
Классическая манипуляция через эмоциональную рамку. Это не аргумент, а апелляция к эмоциям и статусу.
Тут ещё куча других манипуляций, вроде подмены сути. Реально предлагается декомпозиция позиции на несколько ролей, а Лапорта выворачивает всё так, будто это три человека будет делать ровно тот же объём работы, что делает его кореш Деку.
Дешёвые и простые приёмы, но с примтивным электоратом работают безотказно.
Все-таки Деку - футбольный человек, добавил Лапорта.
Оно и правильно, лодку не раскачиваем. Хотите что бы как при Бартомеу? Альтернатив Лапорте сейчас нет, надо сплотиться вокруг Эль Президенте и потерпеть