Жоан Лапорта: «Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барсы». Он хочет нанять трех людей вместо Деку, ставить их на один уровень – оскорбление»

Лапорта: Фонт – угроза для спортивного проекта «Барселоны».

Экс-глава «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что его оппонент на выборах в президенты клуба Виктор Фонт не сможет обеспечить конкурентоспособный спортивный проект.

«[Главный тренер Ханси] Флик уже высказался. Он счастлив и доволен своим положением в «Барселоне».

У них очень хорошая координация с Деку, а Фонт сказал, что избавится от Деку .

Виктор Фонт стал главной угрозой для спортивного проекта «Барселоны». Он хочет заменить Деку тремя людьми, которые будут делать работу одного. Ставить их на один уровень с Деку – это оскорбление.

Спортивного проекта с Фонтом не будет», – заявил Лапорта.