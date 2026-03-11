Агент Дзюбы о будущем: «О Медиалиге речи не идет, он не готов заканчивать с футболом. Артем может поиграть еще год как минимум, решение будет принято в конце сезона»

Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, опроверг информацию о том, что нападающий «Акрона» принял решение завершить карьеру летом.

Ранее телеграм-канал «КБ телега» сообщил, что 37-летний игрок уже окончательно решил, что закончит карьеру летом 2026-го, и, скорее всего, будет играть за ФК «10» Азамата Мусагалиева.

«Ни о каком ФК «10» и вообще о Медиалиге речи не идет. Мы с Артемом договорились в конце сезона сесть и поговорить о его будущем. Но, по моим ощущениям, он не готов заканчивать с футболом.

Надо понять, какие будут варианты, поговорить с «Акроном», посмотреть вообще в целом по его ощущениям, дай бог, без травм. А дальше – принять какое-то обдуманное, взвешенное решение.

Но вот эти вот заявления, которые делает уважаемый коллега Никитин, не имеют под собой никакой почвы реальности, и непонятно, зачем они сделаны. У Артема и у меня лично прекрасные отношения с Азаматом, я знаю, что он давно хочет видеть Артема в своем составе. Но, к сожалению, на данный момент времени это невозможно. Поэтому, думаю, этим слухам нужно окончательно положить конец.

Что касается продолжения карьеры Артема, повторюсь: какое-то решение будет принято в конце сезона, наверное, ближе к маю. Либо даже позже. Надо понять, какие будут варианты. Но в целом, повторюсь, по моим ощущениям, Артем как минимум год еще готов будет поиграть. А там, в любом случае, финальное решение за ним», – заявил Гольдман.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Играющим тренером в «Спартак», он же явно дал понять)
Причем результат будет не хуже
Агенту Гольдману конечно не выгодно, чтобы Артём в этом году закончил карьеру
Дзюба может сам с собой играть, опыт такой есть. Другое дело, что вроде молодой еще, но всего годик остался на игры.
"Ни о каком ФК «10» и вообще о Медиалиге речи не идет. Мы с Артемом договорились в конце сезона сесть и поговорить о его будущем. Но, по моим ощущениям, он не готов заканчивать с футболом" , когда есть такой турнир как "Кожаный мяч"
В Спартак метит.
был бы более менее приличным футболистом,то давно бы уехал в сша или на восток,а приходится играть в акроне 🤡
