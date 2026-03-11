Экс-защитник Ирана Тагави: «Режим не давил на известных игроков – давал деньги, выгодные условия для покупки земли. Остальным угрожали, в женской команде всегда было давление»

Экс-игрок Ирана Тагави: режим давил на футболистов, некоторых вербовали.

Бывший защитник сборной Ирана Мохаммад Тагави рассказал о методах иранского режима по отношению к игрокам национальной команды.

«Стратегия режима работала в двух направлениях. Если ты был известным игроком, то давления никогда не было. Тебе давали преимущества, такие как деньги, выгодные условия для покупки земли… Это были взятки.

Но если ты был менее известен, тебе говорили: «Мы посадим тебя в тюрьму, мы не позволим тебе играть в футбол, мы убьем твою семью». И в женской команде всегда было такое давление.

Они также могли попытаться завербовать футболиста внутри команды. Они платили ему за то, чтобы он рассказывал, что говорят игроки, что происходит внутри команды, и предупреждал о любых планах», – заявил 58-летний Тагави.

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Еще одна сбежавшая, блокировка автобуса, угрозы бойкота ЧМ. Как иранки улетали из Австралии