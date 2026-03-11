  • Экс-защитник Ирана Тагави: «Режим не давил на известных игроков – давал деньги, выгодные условия для покупки земли. Остальным угрожали, в женской команде всегда было давление»
Экс-игрок Ирана Тагави: режим давил на футболистов, некоторых вербовали.

Бывший защитник сборной Ирана Мохаммад Тагави рассказал о методах иранского режима по отношению к игрокам национальной команды.

«Стратегия режима работала в двух направлениях. Если ты был известным игроком, то давления никогда не было. Тебе давали преимущества, такие как деньги, выгодные условия для покупки земли… Это были взятки.

Но если ты был менее известен, тебе говорили: «Мы посадим тебя в тюрьму, мы не позволим тебе играть в футбол, мы убьем твою семью». И в женской команде всегда было такое давление.

Они также могли попытаться завербовать футболиста внутри команды. Они платили ему за то, чтобы он рассказывал, что говорят игроки, что происходит внутри команды, и предупреждал о любых планах», – заявил 58-летний Тагави.

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность

Еще одна сбежавшая, блокировка автобуса, угрозы бойкота ЧМ. Как иранки улетали из Австралии

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
А неважно аятолла там, президент или король. Если это режим, ограничение, запреты для народа, социальное расслоение населения и казнокрадстао. А про казни, лишения свобод и всякие бутылки и забиение камнями_это преступления. И это не только про футболисток.
Забавно, что к новостям, где кто-то говорит, какой Иран плохой, в топе обязательно будут комментарии о том, как там на самом деле классно, а к новостям, где кто-то говорит о хорошем Иране, в топе будут комментарии о мрачном средневековье и кровавом режиме
Это вопрос к алгоритмам направления ботов в те или иные темы. Там прямая реакция на негатив в отношении объекта, который нужно защищать. Где Иран плохой логично, что много ботов трындяших обратное.
Давно такое заметил применительно к России. Можно целое социологическое исследование проводить о том, как тональность новости влияет на настроение масс
...работал телеведущим и футбольным переводчиком на BBC Persian, когда жил в Бирмингеме с 2010 по 2015 год...
То есть если человек уехал из страны, то он априори не имеет право комментировать события на родине?
И? Если бы до сих пор жил внутри, то помалкивал бы.
Сердару только Дзюба угрожал
А как тогда появлялись известные футболисты, если когда они были еще неизвестными их убивали и сажали в тюрьму 🤔
Всех не успели просто, некоторые просочились.
Они появлялись среди тех, кто был покорен и лоялен, очевидно же.
К этой бы новости еще добавить что бывший футболист трудится на оппозиционном спутниковом канале и живет в Лондоне ... и список зверски замученных иранским режимом футболистов и членов их семей равен нулю .... а так то да, ужс-ужс-ужс
То есть он априори не имеет право комментировать события на родине если уехал оттуда жить и тем более в Британию?
т.е. он должен был умереть как мученик пытаясь рассказать об этом на иранском тв?
Ну все как обычно у диктаторов
Местные РФ-фанаты аятолл не могут принять такую инфу и поэтому будут сражаться за дикое будущее Персии ставя мне минусы)
Вообще, если дают женщинам играть, это уже прогресс
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
11 марта, 11:40
Иранская правозащитница Расули считает, что вернувшимся на родину футболисткам может грозить казнь: «Большинство предпочло сделать это из-за угроз»
11 марта, 10:16
Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину
11 марта, 09:09
Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»
10 марта, 19:08
