Давиде Анчелотти о Винисиусе: «Его обсуждают из-за личности, но его качества как игрока не вызывают сомнения. Команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле»
Давиде Анчелотти, сын и экс-ассистент бывшего тренера «Реала» Карло Анчелотти, высказался о вингере мадридцев Винисиусе Жуниоре.
«У Винисиуса отличное голевое чутье, он обыгрывает соперников, отдает результативные передачи… Не думаю, что его качества как игрока вызывают сомнения.
Его обсуждают из-за его личности, но я не думаю, что это должно затмевать то, насколько он влиятелен и способен изменить ход игры.
В конце концов, команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле», – сказал Давиде Анчелотти.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Managing Madrid
Переводя на русский - он как человек овно, но игрок хороший)
винисиус 🤮🤮🤮
Ну про влиятельньного игрока не новость. Он увольняет тренеров, новым тренерам задаёт тактические установки. Скоро сам Перес конкуренции с ним испугается и добровольно подаст в отставку
Логично, когда есть игрок кладущий на оборону это всегда учитывает соперник
