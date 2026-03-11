Давиде Анчелотти о Винисиусе: «Его обсуждают из-за личности, но его качества как игрока не вызывают сомнения. Команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле»

Давиде Анчелотти о Винисиусе: обсуждают его личность, но он влиятельный игрок.

Давиде Анчелотти, сын и экс-ассистент бывшего тренера «Реала » Карло Анчелотти , высказался о вингере мадридцев Винисиусе Жуниоре .

«У Винисиуса отличное голевое чутье, он обыгрывает соперников, отдает результативные передачи… Не думаю, что его качества как игрока вызывают сомнения.

Его обсуждают из-за его личности, но я не думаю, что это должно затмевать то, насколько он влиятелен и способен изменить ход игры.

В конце концов, команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле», – сказал Давиде Анчелотти .