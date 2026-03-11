  Давиде Анчелотти о Винисиусе: «Его обсуждают из-за личности, но его качества как игрока не вызывают сомнения. Команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле»
Давиде Анчелотти о Винисиусе: «Его обсуждают из-за личности, но его качества как игрока не вызывают сомнения. Команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле»

Давиде Анчелотти, сын и экс-ассистент бывшего тренера «Реала» Карло Анчелотти, высказался о вингере мадридцев Винисиусе Жуниоре.

«У Винисиуса отличное голевое чутье, он обыгрывает соперников, отдает результативные передачи… Не думаю, что его качества как игрока вызывают сомнения.

Его обсуждают из-за его личности, но я не думаю, что это должно затмевать то, насколько он влиятелен и способен изменить ход игры.

В конце концов, команды готовятся к матчам, учитывая его присутствие на поле», – сказал Давиде Анчелотти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Managing Madrid
Переводя на русский - он как человек овно, но игрок хороший)
винисиус 🤮🤮🤮
Ну про влиятельньного игрока не новость. Он увольняет тренеров, новым тренерам задаёт тактические установки. Скоро сам Перес конкуренции с ним испугается и добровольно подаст в отставку
Логично, когда есть игрок кладущий на оборону это всегда учитывает соперник
Материалы по теме
Азар об оскорблениях Винисиуса: «Не удивлюсь, если он уйдет из футбола в 30 лет. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Посоветовал бы ему танцевать так, чтобы нравиться людям»
11 марта, 09:26
Альваро Арбелоа: «Винисиус – главная опора «Реала» в атаке, нужен его лучший уровень, если мы хотим выбить «Ман Сити». Мбаппе чувствует себя все лучше и скоро вернется»
10 марта, 18:10
Эвра о ситуации с Винисиусом: «Проблема расизма – в обществе. Нужны жесткие законы, людей надо просвещать. Празднование – не проблема. Помните, как Жозе скользил на коленях?»
7 марта, 14:52
Тебас о Винисиусе и расизме: «У Ла Лиги есть спецгруппа, расследующая такие инциденты. Были случаи, когда даже он сам не замечал, что были расистские действия»
6 марта, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
7 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
19 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
24 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
35 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
53 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
4 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
57 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем