Тебас о Месси в «Барсе» в 2023-м: «Никто из клуба не связывался с нами. Ла Лига не дала бы одобрение, не зная, сколько Лео будет зарабатывать»

Тебас о Месси в «Барсе» в 2023-м: они и не просили одобрения Ла Лиги.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь прокомментировал информацию о том, что лига одобрила возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».

Позднее последний президент «блауграны» Жоан Лапорта заявил: «Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге».

«У них не было одобрения Ла Лиги, и они никогда не спрашивали нас об этом. Этого даже не было в правиле 1:1.

Было невозможно дать одобрение, не зная, сколько Месси будет зарабатывать, особенно с учетом правил, касающихся уровня его зарплаты. Даже если бы в контракте было указано меньше, это было бы невозможно.

Но дело в том, что никто из «Барселоны» никогда не связывался с Ла Лигой», – сказал Тебас.

Источник: Marca
Тут к Тебасу вопросов нет.
Он не стал делать исключение... Это его права и права Лиги.
«У нас было разрешение от Ла Лиги, наше предложение соответствовало требованиям. Мы сказали Лео, что подпишем его, когда это будет возможно, но спустя некоторое время Хорхе Месси заявил мне о решении принять предложение «Интер Майами». Мы хотели, чтобы Лео вернулся, он тоже этого хотел, но никто не хотел повторения ситуации 2021 года, поэтому было решено не ждать. Мы по-прежнему в хороших отношениях с Месси, мы желаем ему всего наилучшего в Майами»

Лапорта газете Mundo Deportivo 11 июля 2023. Пусть уже Лапортыч не врет так нагло.
Так Лапорта и говорил что в 2023м не было никаких договоренностей с Месси, что собственно Тебас и подтверждает:) А Фонт с Хави утверждают что было все готово для возвращения и на этом строят атаку на Лапорта:))
