  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»
216

Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новости из Ирана.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался об участии сборной в ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира».

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России!!!

Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3!!!

В полуфинале дрогнет Америка, 10:7, в четвертьфинале Аргентина 13:5!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
logoСборная Ирана по футболу
Политика
logoВалерий Карпин
logoЧМ-2026
logoСборная России по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная США по футболу
logoДмитрий Губерниев
216 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Санитары вы где? Срочно к губеру.
Население примерно любой области так может сказать)))
Вряд ли они ему помогут:)
Когда я был школьником, любил смотреть биатлон, мне тогда нравился Губерниев. Во что он превратился теперь, это просто ужас. Горько все это
Комментарий удален модератором
Возможно, по молодости, я это не осознавал
Ну что за дятел?🤦
Ну что он курит ? ?
и у кого?
- Всё ясно - делириум тременс.
- Что?
- Белая горячка.
- Да-да, белый, горячий. Совсем белый! (с)
И он считает что сказал что то умное или смешное? Мерзость как личность 🤮
Ну типа и подлизнул, и в повесточке, и глубинариям такой йумор вполне даже заходит!
Лучшим бомбардиром станет Овечкин!
Губер все таки подсел на запрещенные вещества
да, тут что-то тяжёлое по симптоматике.
а дочерей Карпина куда девать?
Так женская сборная же есть! Он разве ещё не совмещает?😼
воотЪ!
Возможно у нас чувство юмора хромает, а парень на своей волне. Всё же перебор, как мне думается.
Знаете, этот кринжовый мужик на спортсе был бы в постоянных минусах🤷🏻
Вы, похоже, никогда не видели новости с 45ти плюсами автору через минуту после опубликования здесь (сами догадайтесь, как это происходит и с кем нужно спать).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»
11 марта, 11:40
Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»
11 марта, 06:40
Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
11 марта, 06:25
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
8 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
13 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
24 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
42 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
46 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем