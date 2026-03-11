Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»

Губерниев о ЧМ: Россия займет место Ирана и обыграет Мексику 8:3 в финале.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новости из Ирана.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался об участии сборной в ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира».

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России!!!

Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3!!!

В полуфинале дрогнет Америка, 10:7, в четвертьфинале Аргентина 13:5!!!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»