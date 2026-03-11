Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном отказе Ирана от участия в ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
Ранее министр спорта Ирана заявил: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников».
«Я первым предложил эту идею, что мы триумфально выступим на этом чемпионате, займем место Ирана и выиграем в финале у Мексики. Но нас не позовут. Надо смотреть здраво.
Понятно, что страна, фактически находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы», – сказал Губерниев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
