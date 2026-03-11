  Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»
Губерниев о возможном отказе Ирана от ЧМ: «Понятно, что страна, находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном отказе Ирана от участия в ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. 

Ранее министр спорта Ирана заявил: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников». 

«Я первым предложил эту идею, что мы триумфально выступим на этом чемпионате, займем место Ирана и выиграем в финале у Мексики. Но нас не позовут. Надо смотреть здраво.

Понятно, что страна, фактически находящаяся в стадии войны с хозяевами, на этот турнир не поедет. И первыми в списке на замену будем не мы», – сказал Губерниев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Конечно мы, это только какие-то мечтатели в это верят, надеются
По хорошему этот ЧМ должен быть вообще бойкотирован
Они только что осуждали атаки США и хотят вместо Ирана ехать на ЧМ? 😄
Какая прекрасная дружба.
Спасибо, кэп.
Кто то из АФК будет. Л-логика!
Губеру осталось ещё всем объяснить, с какого перепуга Россия вместо Ирана должна попасть на ЧМ...)))
А что нам там делать? Иран правильно сделал, я уверен, что они даже без флага и гимна выступать не стали бы.
Да не будет России в списке вообще.
