Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»
Фонт: Лапорта-Кеннеди выдвинул бы вотум недоверия Лапорте-Трампу.
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сравнил два периода Жоана Лапорты (2003–2010 и 2021–2026) во главе каталонского клуба.
«Лапорта-Трамп последних лет – худший президент в истории «Барсы». А лучший? Лапорта-Кеннеди времен первого срока, который сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу. То, что сегодня в клубе человеком с наибольшим влиянием – или вторым по влиянию – является кто-то, связанный с фондом Франсиско Франко, огорчает многих членов клуба. Это непостижимо.
Все президенты делали и хорошие, и плохие вещи. Лапорта удачно назначил Ханси Флика, но 80% стоимости состава первой команды он получил в наследство. Это не его заслуга», – сказал Фонт в интервью программе El matí de Catalunya Ràdio.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Это как же надо было умудриться скатиться Барсе , чтобы в чемпионате Испании "мечтать" замкнуть первую четвёрку/пятёрку команд , для получения путёвки в ЛЧ
Но я ни на что не намекаю ,при условии что он снимет свою кандитатуру" ,- в конце добавил Фонт
А победы, так выигрывать у полудохлого Мадрида не велика заслуга. И то, через раз. Не надо его слишком возвеличивать. Эффективнее Бартомео, это да. Но не более.
Хотя казалось бы.
Иногда мученическая смерть перечёркивает весь негатив от человека.