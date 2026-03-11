Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»

Фонт: Лапорта-Кеннеди выдвинул бы вотум недоверия Лапорте-Трампу.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сравнил два периода Жоана Лапорты (2003–2010 и 2021–2026) во главе каталонского клуба.

«Лапорта-Трамп последних лет – худший президент в истории «Барсы». А лучший? Лапорта-Кеннеди времен первого срока, который сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу. То, что сегодня в клубе человеком с наибольшим влиянием – или вторым по влиянию – является кто-то, связанный с фондом Франсиско Франко, огорчает многих членов клуба. Это непостижимо.

Все президенты делали и хорошие, и плохие вещи. Лапорта удачно назначил Ханси Флика, но 80% стоимости состава первой команды он получил в наследство. Это не его заслуга», – сказал Фонт в интервью программе El matí de Catalunya Ràdio.