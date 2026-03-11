  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»
20

Виктор Фонт: «Лапорта-Кеннеди времен первого срока сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу – это худший президент в истории «Барсы»

Фонт: Лапорта-Кеннеди выдвинул бы вотум недоверия Лапорте-Трампу.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сравнил два периода Жоана Лапорты (2003–2010 и 2021–2026) во главе каталонского клуба.

«Лапорта-Трамп последних лет – худший президент в истории «Барсы». А лучший? Лапорта-Кеннеди времен первого срока, который сейчас бы выдвигал вотум недоверия нынешнему Лапорте-Трампу. То, что сегодня в клубе человеком с наибольшим влиянием – или вторым по влиянию – является кто-то, связанный с фондом Франсиско Франко, огорчает многих членов клуба. Это непостижимо.

Все президенты делали и хорошие, и плохие вещи. Лапорта удачно назначил Ханси Флика, но 80% стоимости состава первой команды он получил в наследство. Это не его заслуга», – сказал Фонт в интервью программе El matí de Catalunya Ràdio.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
Политика
Виктор Фонт
logoБарселона
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Худший президент в Истории Барселоны это Бартомеу который чуть не обанкротил Барселону. А при Лапорте клуб вернулся к борьбе за титулы. Я вообще думал что Барселона превратится в команду подобную МЮ который будет мечтать только об участии в ЛЧ.
Ответ Sherzod Bazarov
Худший президент в Истории Барселоны это Бартомеу который чуть не обанкротил Барселону. А при Лапорте клуб вернулся к борьбе за титулы. Я вообще думал что Барселона превратится в команду подобную МЮ который будет мечтать только об участии в ЛЧ.
Ничёсе вы пессимистически были настроены.
Это как же надо было умудриться скатиться Барсе , чтобы в чемпионате Испании "мечтать" замкнуть первую четвёрку/пятёрку команд , для получения путёвки в ЛЧ
Ответ Ллб
Ничёсе вы пессимистически были настроены. Это как же надо было умудриться скатиться Барсе , чтобы в чемпионате Испании "мечтать" замкнуть первую четвёрку/пятёрку команд , для получения путёвки в ЛЧ
Так игроков не было, старая гвардия реально старая была и в течении 2 лет вся ушла(бускетс, Альба, Месси, пике) Был Педри конечно, но ещё не показал себя Гави, не было Кубарси, Ямаля, Фермина, Берналя, Бальде(они все были в Ла Масии, но до этих ребят Ла Массия расстраивала. Мундир, Сандро, Саммпер и так далее) Были только невероятные долги, запрет на подписание игроков, стареющие звёзды которые вот-вот уйдут, травмат Умтити, к сожалению травмат Фати, и вот в этом пиз***е, ожидать чемпионство Хави через год и такое развитие молодежи это прям мечта если честно.
При Лапорта у вас главные достижения за всю историю. И кстати стадион уже Принимает матчи и будет достроен. Ну и постепенно выправится ситуация с долгами. Но вы традиционно неблагодарные, поэтому я не удивлён.
Ответ grek087
При Лапорта у вас главные достижения за всю историю. И кстати стадион уже Принимает матчи и будет достроен. Ну и постепенно выправится ситуация с долгами. Но вы традиционно неблагодарные, поэтому я не удивлён.
Эти вы с тобой сейчас в одной комнате?
"Кстати, и в Кеннеди и в Трампа стреляли !
Но я ни на что не намекаю ,при условии что он снимет свою кандитатуру" ,- в конце добавил Фонт
Лапорта конечно плут и лжец, но называть его худшим президентом, при живых Гаспаре и Бартомео, это мягко говоря, неправда. Во всяком случае с тренерами он угадывает всегда. Да и с трансферами игроков, в целом, тоже.
Ответ Pamir88
Лапорта конечно плут и лжец, но называть его худшим президентом, при живых Гаспаре и Бартомео, это мягко говоря, неправда. Во всяком случае с тренерами он угадывает всегда. Да и с трансферами игроков, в целом, тоже.
Я бы добавил сюда и победы, да и стадион - он строит, который минимум полвека простоит, тем самым вписав имя Лапорты на века. Поэтому не только плут и лжец, но и прекрасный руководитель получается...) Всё для пользы дела - клуба!
Ответ Ed777
Я бы добавил сюда и победы, да и стадион - он строит, который минимум полвека простоит, тем самым вписав имя Лапорты на века. Поэтому не только плут и лжец, но и прекрасный руководитель получается...) Всё для пользы дела - клуба!
Стадион планировали давно, еще при Бартомео. Но Ковид всё спутал. Так что стадион не его заслуга.
А победы, так выигрывать у полудохлого Мадрида не велика заслуга. И то, через раз. Не надо его слишком возвеличивать. Эффективнее Бартомео, это да. Но не более.
Кто-то ещё считает Кеннеди тем самым президентом США, который достоин звания "лучший в истории" и с которым сравнивают как с образцом.
Хотя казалось бы.
Иногда мученическая смерть перечёркивает весь негатив от человека.
Как же утомил этот Фунтик, по скорее бы прошли эти выборы, Вите надо выйти…
У них тут свои пляски
достал это нытик 😡
Лапорта и в первом сроке был таким же балаболом-Трампом. Точно так же врал и пилил баблишко на трансферах ноунеймов типа Кейресона или Чигринского.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
