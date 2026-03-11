Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»

Тренер сборной Ирана высказался о ситуации с женской командой.

Главный тренер мужской сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ситуацию с женской командой.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину .

«К сожалению, в Австралии была очень тяжелая атмосфера для сборной Ирана, но, несмотря на все давление, члены этой команды возвращаются в страну, и я слышал, что они вернутся к своим семьям через день или два.

К сожалению, некоторые из этих игроков остались в Австралии из-за чьих-то неправильных слов и ложных соблазнов, но я уверен, что Иран – самое безопасное место для этих девушек, и они могут вернуться в Иран», – сказал Галенои.

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»

Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»