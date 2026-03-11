  • Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»
Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»

Тренер сборной Ирана высказался о ситуации с женской командой.

Главный тренер мужской сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ситуацию с женской командой. 

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину

«К сожалению, в Австралии была очень тяжелая атмосфера для сборной Ирана, но, несмотря на все давление, члены этой команды возвращаются в страну, и я слышал, что они вернутся к своим семьям через день или два.

К сожалению, некоторые из этих игроков остались в Австралии из-за чьих-то неправильных слов и ложных соблазнов, но я уверен, что Иран – самое безопасное место для этих девушек, и они могут вернуться в Иран», – сказал Галенои.

У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили

Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»

Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
Хорошая попытка
...но нет
Но незасчитанная
Если хоть одну убьют, фифа должна все их команды на лет 100 забанить
Если хоть одну убьют, фифа должна все их команды на лет 100 забанить
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ага, безопасное
довольно странное заявление от человека живущего в иране,где девушку могут забить камнями если не покрыть голову.
молчал бы 🤡
довольно странное заявление от человека живущего в иране,где девушку могут забить камнями если не покрыть голову. молчал бы 🤡
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Почитай законы шариата на досуге
одна из самых радикальных исламских стран, если не самая радикальная является самым безопасным местом для женщин?
понятно
одна из самых радикальных исламских стран, если не самая радикальная является самым безопасным местом для женщин? понятно
Комментарий скрыт
одна из самых радикальных исламских стран, если не самая радикальная является самым безопасным местом для женщин? понятно
Комментарий скрыт
Можно спросить у Махсы Амини или других девушек которым в глаза дробью стреляли
Ника Шакарами, Сарина Эсмаилзаде, Айлар Хагги, Асра Панахи, Армита Гераванд, Махса Амини

девушки в возрасте 15-20 лет, намеренно убитые иранскими силовиками. Многочасовые изнасилования и пытки, приведшие к смертям. Это только те случаи, которые просочились в русскоязычный интернет и те, о которых знаю я. Сколько подобных историй случилось в январе 2026 года - даже представить страшно.
Ника Шакарами, Сарина Эсмаилзаде, Айлар Хагги, Асра Панахи, Армита Гераванд, Махса Амини девушки в возрасте 15-20 лет, намеренно убитые иранскими силовиками. Многочасовые изнасилования и пытки, приведшие к смертям. Это только те случаи, которые просочились в русскоязычный интернет и те, о которых знаю я. Сколько подобных историй случилось в январе 2026 года - даже представить страшно.
Комментарий скрыт
Ника Шакарами, Сарина Эсмаилзаде, Айлар Хагги, Асра Панахи, Армита Гераванд, Махса Амини девушки в возрасте 15-20 лет, намеренно убитые иранскими силовиками. Многочасовые изнасилования и пытки, приведшие к смертям. Это только те случаи, которые просочились в русскоязычный интернет и те, о которых знаю я. Сколько подобных историй случилось в январе 2026 года - даже представить страшно.
И зачем пересказываешь выпуски передач Нетаньяху?
Ага, по этому девок убивали за неправильное ношение платков.
у них там свои Милоновы походу
у них там свои Милоновы походу
Походу? Исламские фанатики в разы хуже наших, наши просто корыстны, а там аллахбабах
От слова " безопастность " тошнит уже.
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
6 минут назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
18 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
23 минуты назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
34 минуты назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
52 минуты назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
3 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
56 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Рекомендуем