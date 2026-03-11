Тренер мужской сборной Ирана о женской команде: «Иран – самое безопасное место для этих девушек. Некоторые из них остались в Австралии из-за ложных соблазнов, к сожалению»
Главный тренер мужской сборной Ирана Амир Галенои прокомментировал ситуацию с женской командой.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину.
«К сожалению, в Австралии была очень тяжелая атмосфера для сборной Ирана, но, несмотря на все давление, члены этой команды возвращаются в страну, и я слышал, что они вернутся к своим семьям через день или два.
К сожалению, некоторые из этих игроков остались в Австралии из-за чьих-то неправильных слов и ложных соблазнов, но я уверен, что Иран – самое безопасное место для этих девушек, и они могут вернуться в Иран», – сказал Галенои.
У иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили
Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»
Представитель МИД Ирана Багаи – женской сборной: «Иран ждет вас с распростертыми объятиями. Не волнуйтесь»
девушки в возрасте 15-20 лет, намеренно убитые иранскими силовиками. Многочасовые изнасилования и пытки, приведшие к смертям. Это только те случаи, которые просочились в русскоязычный интернет и те, о которых знаю я. Сколько подобных историй случилось в январе 2026 года - даже представить страшно.