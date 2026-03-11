Сергей Кирьяков: «Нормальные люди в Германии выступают за возвращение сборной России. Вторая половина находится под влиянием пропаганды»
Бывший нападающий «Гамбурга» Сергей Кирьяков высказался об отношении немецких футбольных функционеров к возможному возвращению России в международные турниры.
«В последнее время часто бываю в Германии. Половина немецких футбольных функционеров не против матча со сборной России. Вторая половина находится под влиянием пропаганды. А нормальные люди в Германии выступают за возвращение сборной России на ЧМ и другие международные турниры.
Ситуация паритетная. Количество сторонников и противников этой идеи примерно равное», – сказал Кирьяков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
То ли у нас: бац — Скабеева, нажал кнопочку — Норкин, вечером Соловьёв — красотища!!!
Источники правды и свободы слова!!!