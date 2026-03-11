  • Иглесиас о женском футболе: «Если инвестиции увеличатся, его привлекательность возрастет. Мои одноклубники боялись, что их зарплаты понизят, если женщинам начнут платить больше»
Иглесиас о женском футболе: «Если инвестиции увеличатся, его привлекательность возрастет. Мои одноклубники боялись, что их зарплаты понизят, если женщинам начнут платить больше»

Борха Иглесиас высказался о финансировании женского футбола.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас высказался о необходимости увеличить финансирование женского футбола. 

– Ты когда-нибудь чувствовал, что в раздевалке находишься не на своем месте?

– В обществе сложилось стереотипное представление о футболистах, и когда вы узнаете большинство из них поближе, вы понимаете, что реальность гораздо сложнее. Но это довольно закрытый мир: игроки чувствуют такую сильную потребность в самозащите, что иногда остаются в своем кругу, среди богатых людей, что приводит к отрыву от социального контекста. В конечном итоге можно забыть, что такое реальность. Но в раздевалке мы говорим о расизме, женском футболе. Часто это интересные дискуссии.

Мне кажется, что игроки, которые защищают точки зрения, которые я считаю проблематичными, делают это из страха потерять то, что у них есть. Однажды в интервью я заявил, что Айтана Бонмати и Алексия Путельяс приносят больше денег, чем я. В раздевалке мне сказали: «Но ты не можешь так говорить! Это неправда!» Мы обсудили это, и мои партнеры по команде в конце концов согласились: они две последние обладательницы «Золотого мяча», очевидно, что они оказывают большее влияние, чем я.

На самом деле, я понял, что мои партнеры по команде боялись, что им будут платить меньше, если женской команде начнут платить больше. Но дело не в этом! Женский футбол нуждается в большем финансировании для развития своих тренировочных программ и инфраструктуры. Если инвестиции увеличатся, привлекательность этого вида спорта возрастет, как это произошло с другими видами спорта, – сказал Иглесиас в интервью L’Equipe.

Иглесиас о гомофобных кричалках фанатов: «Это не обязательно означает, что они гомофобы, но они все равно посылают сигнал. Нужно искоренить корневые причины такого поведения»

Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»

Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»

За счёт чего увеличить привлекательность,если женский футбол прост малоинтересен.Тут мужского футбола столько,что уже тошнить начинает от него
Ну если это будут инвестиции в зрителей, то вполне может выстрелить. Ну допустим, будут платить за поход на стадион или просмотр ЖФ по ТВ.
А зачем искусственно пытаться повысить уровень внимания к тому, что никому ##### не надо?
Любой спорт заслуживает столько болельщиков сколько у них есть.
