Иглесиас о женском футболе: «Если инвестиции увеличатся, его привлекательность возрастет. Мои одноклубники боялись, что их зарплаты понизят, если женщинам начнут платить больше»

Борха Иглесиас высказался о финансировании женского футбола.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас высказался о необходимости увеличить финансирование женского футбола.

– Ты когда-нибудь чувствовал, что в раздевалке находишься не на своем месте?

– В обществе сложилось стереотипное представление о футболистах, и когда вы узнаете большинство из них поближе, вы понимаете, что реальность гораздо сложнее. Но это довольно закрытый мир: игроки чувствуют такую сильную потребность в самозащите, что иногда остаются в своем кругу, среди богатых людей, что приводит к отрыву от социального контекста. В конечном итоге можно забыть, что такое реальность. Но в раздевалке мы говорим о расизме, женском футболе. Часто это интересные дискуссии.

Мне кажется, что игроки, которые защищают точки зрения, которые я считаю проблематичными, делают это из страха потерять то, что у них есть. Однажды в интервью я заявил, что Айтана Бонмати и Алексия Путельяс приносят больше денег, чем я. В раздевалке мне сказали: «Но ты не можешь так говорить! Это неправда!» Мы обсудили это, и мои партнеры по команде в конце концов согласились: они две последние обладательницы «Золотого мяча», очевидно, что они оказывают большее влияние, чем я.

На самом деле, я понял, что мои партнеры по команде боялись, что им будут платить меньше, если женской команде начнут платить больше. Но дело не в этом! Женский футбол нуждается в большем финансировании для развития своих тренировочных программ и инфраструктуры. Если инвестиции увеличатся, привлекательность этого вида спорта возрастет, как это произошло с другими видами спорта, – сказал Иглесиас в интервью L’Equipe.

