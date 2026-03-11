Агент Захаряна о попадании Арсена в расширенный список сборной: «Он и в окончательный войдет. Проблемы со здоровьем ушли на второй план, он играет в одной из сильнейших лиг»

Агент Захаряна о вызове в сборную: проблемы со здоровьем ушли на второй план.

Геннадий Голубин , представитель полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , высказался о попадании игрока в расширенный список сборной России на мартовские матчи.

«Очень приятно, что Арсен попал в расширенный список сборной России. Думаю, что он и в окончательный войдет.

Проблемы со здоровьем ушли на второй план, появилось игровое время. Он играет в одной из сильнейших лиг. Поэтому Карпин его вызывает», – сказал Голубин.