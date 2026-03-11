Агент Захаряна о попадании Арсена в расширенный список сборной: «Он и в окончательный войдет. Проблемы со здоровьем ушли на второй план, он играет в одной из сильнейших лиг»
Агент Захаряна о вызове в сборную: проблемы со здоровьем ушли на второй план.
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о попадании игрока в расширенный список сборной России на мартовские матчи.
«Очень приятно, что Арсен попал в расширенный список сборной России. Думаю, что он и в окончательный войдет.
Проблемы со здоровьем ушли на второй план, появилось игровое время. Он играет в одной из сильнейших лиг. Поэтому Карпин его вызывает», – сказал Голубин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Какое значение это имеет? Только чтоб персофаны и персохейтеры оживились...