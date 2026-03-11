  Дини об уходе Кински в раздевалку после замены на 17-й минуте с «Атлетико»: «Ошибся ты, а не тренер. Когда команда в окопах, ты должен быть с ней, нет времени жалеть себя»
Дини об уходе Кински в раздевалку после замены на 17-й минуте с «Атлетико»: «Ошибся ты, а не тренер. Когда команда в окопах, ты должен быть с ней, нет времени жалеть себя»

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини раскритиковал вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински-младшего за уход в раздевалку после замены на 17-й минуте матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). 

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Всех нас когда-то меняли, когда кого-то из команды удалили. Ты садишься рядом с партнерами и вместе переживаешь этот момент. У него сейчас тяжелый период, тебя снимают с игры… кстати, ошибки сделал он сам, а не тренер или кто-то другой. Тренер делает замену – ты должен оставаться со своей командой».

О том, правильно ли поступил Кински, скрыв свои эмоции от камер

«Нет, потому что сейчас мы в ситуации, когда как команда мы находимся в окопах. У тебя нет времени жалеть себя, нет времени уходить и собираться с мыслями – мы все в этом вместе», – сказал Дини в эфире CBS Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Легко говорить 30-40 летним мужикам о том как поступить 22-му пареньку после такого провала! Ушел потому что не смог в глаза всем смотреть, а сидеть на скамейке и глазами пол сверлить, что хорошего?!
там и 30-40-летние точно так же бы и ушли, а так все у нас смелые с дивана рассуждать о том, как бы сами держали удар.
22 летний паренёк это только в России, где 27 летний Кокорин ходит как перспективный. На западе люди в 18 лет чемпионами мира становятся и лидерами своих клубов.
Без Принса Амоако, Ребежи и Рогачёва смысла выпускать Антошку не было.
Чистейшая ошибка бездарного туринского физрука
Все верно. Кински сам виноват, потому он своими ошибками просто прибил команду. Ты вратарь команды, тебе дали шанс, а ты выходишь и такое исполняешь, как будто первый раз мяч увидел
Как будто он специально это исполнил .Может перегорел.Всякое бывает
ну так то огромные вопросы к тудору. почему на такой важный матч выходит дебютант турнира, который к тому же не играл с октября вообще. виноват только тудор и никто иной. какой тут шанс, тут пацана под танк бросили. шанс - ето игра кубка или типа того, а тут натуральное убийство с особым цинизмом
а кински, к сожалению, повторит путь кариуса. один матч и карьера по сути разрушена, вряд ли он сможет заиграть не то, чтобы в ттх, а хотя бы примерно на таком же уровне. пойдёт по пути отца, в сатурн. а жаль, видел его несколько игр, парень неплох был. как собсна и кариус...
Трой Дини-тот самый, который получал 10 месяцев тюрьмы за удар человека ногой по голове и настаивал на включении «истории чернокожих, азиатов и иных меньшинств» в школьную программу, притом что сам едва получил аттестат.
Да, именно такой эксперт в области морали нам всем и нужен
Вспомнилась история. Когда-то давно, когда динозавры ещё топтали газоны нашей необъятной Родины, а ФК локомотив тренировал Ю П. Сёмин, руководство вернуло из Голландии крайка Коряна, воспитанника клуба. И вот игра, на последнюю 10минутку усилить атаку выходит собственно Корян. Несколько раз сыграв на чистых мячах не смог навесить в штрафную с фланга. Не плохо подавал, не напы борьбу проиграли, он просто не смог даже мяч туда ни разу доставить. Палыч матюкнулся, сплюнул и это чудо больше не выпустил ни разу.
Мораль: надо уважать решение тренера. Если он видел достаточно, так тому и быть.
PS куда с тех пор делся Корян, фиг его знает
Материалы по теме
Тудор после 2:5 от «Атлетико»: «Считаю, что подхожу на роль тренера «Тоттенхэма». Но проблем так много, что объяснить их непросто»
11 марта, 05:10
Ромеро ударил пальцами в глаз Джулиано Симеоне в верховой борьбе в матче с «Атлетико». Капитан «Тоттенхэма» получил желтую карточку
10 марта, 22:59Фото
Тудор о замене Кински на 17-й минуте: «Это было необходимо, чтобы уберечь парня и «Тоттенхэм». До матча это был правильный выбор. После легко говорить, что решение было ошибочным»
10 марта, 22:53
Рекомендуем
Главные новости
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
3 минуты назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
15 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
20 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
31 минуту назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
49 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
53 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем