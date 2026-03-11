Дини об уходе Кински в раздевалку после замены на 17-й минуте с «Атлетико»: «Ошибся ты, а не тренер. Когда команда в окопах, ты должен быть с ней, нет времени жалеть себя»

Дини об уходе Кински в раздевалку после замены ошибся ты, а не тренер.

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини раскритиковал вратаря «Тоттенхэма » Антонина Кински-младшего за уход в раздевалку после замены на 17-й минуте матча с «Атлетико » в ЛЧ (2:5).

22-летний чех совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио, итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.

«Всех нас когда-то меняли, когда кого-то из команды удалили. Ты садишься рядом с партнерами и вместе переживаешь этот момент. У него сейчас тяжелый период, тебя снимают с игры… кстати, ошибки сделал он сам, а не тренер или кто-то другой. Тренер делает замену – ты должен оставаться со своей командой».

О том, правильно ли поступил Кински, скрыв свои эмоции от камер

«Нет, потому что сейчас мы в ситуации, когда как команда мы находимся в окопах. У тебя нет времени жалеть себя, нет времени уходить и собираться с мыслями – мы все в этом вместе», – сказал Дини в эфире CBS Sports.