«Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить». Мостовой о расширенном составе из 40 игроков
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал включение 40 игроков в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали.
«Честно говоря, уже ничему не удивляюсь. Против Брунея и Гренады тоже было по 35-40 человек. Так что чему тут удивляться? Три года уже так происходит – придумали расширенный список под себя.
Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
8 комментариев
Мостовому-игроку нынешние сборники разве что форму стирать достойны.