«Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить». Мостовой о расширенном составе из 40 игроков

Александр Мостовой: уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал включение 40 игроков в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали.

«Честно говоря, уже ничему не удивляюсь. Против Брунея и Гренады тоже было по 35-40 человек. Так что чему тут удивляться? Три года уже так происходит – придумали расширенный список под себя.

Уже каждый футболист с российским паспортом – игрок сборной. Во времена! Хоть бы разок так пожить», – сказал Мостовой.