  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Олисе, набравший 37 очков в 37 матчах сезона, о «Золотом мяче»: «Выиграть его было бы неплохо, но я не сосредоточен на этом. На первом месте – команда и трофеи»
Олисе, набравший 37 очков в 37 матчах сезона, о «Золотом мяче»: «Выиграть его было бы неплохо, но я не сосредоточен на этом. На первом месте – команда и трофеи»

Майкл Олисе: я сейчас не думаю о «Золотом мяче».

Вингер «Баварии» Майкл Олисе ответил на вопрос о шансах на завоевание «Золотого мяча». 

В 37 матчах текущего сезона 24-летний футболист забил 15 голов и отдал 22 результативных паса. 

«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне еще предстоит провести много матчей. Если это произойдет, это было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не сосредоточен на этом.

На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – сказал Олисе в эфире CBS Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoМайкл Олисе
logoЗолотой мяч
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классный игрок, вызывающий только положительные эмоции от игры и поведения за полем
Олисе конкретно добавил буста в атаке Баварии
Ответ q4v24z74n5
да им все добавили - Кейн, Олисе и ливерец
Не дают баварцам ЗМ. Рибери и Нойер тоже заслуживали в 2013 и 2014
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Ответ Александр Борисов
Возможно, вы не смотрели игру команд АПЛ? Как там сыграли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»? Победа команды из Франции в ЛЧ тоже не говорит, что топ-клуб может быть не из АПЛ? Я согласен с вами, что в АПЛ плотность высокая, но ПСЖ и «Бавария» уже много раз доказывали, что они на уровне «Сити» и «Арсенала».
В этом году чемпионат мира многое решит. У Олисе будет шанс получить золотой мяч, если Франция возьмёт ЧМ. Но в таком случае более вероятно, что награду отдадут Мбаппе
если Бавария кому-то из игроков наработает на ЗМ, это будет Кейн, кажется
Супер игрок, супер талант. Уже заказал джерси под с именем Олисе😍
Олисе конечно очень талантлив, но в первую очередь стоит отметить его трудолюбие. Постоянно прогрессирует и не задирает нос.
Олисе крут, но даже если брать в расчет только Баварию то почему Олисе, а не Кейн? тот же Диас по результативности на уровне Олисе.
конец сезона и ЧМ раставит по местам
Тор (из мстителей): "ну конечно, конечно"
Решать будет ЧМ, но там у французов еще и Килиан. Это не говоря о претендентах из других сборных. А так-то Олисе феереит, слов нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем