Олисе, набравший 37 очков в 37 матчах сезона, о «Золотом мяче»: «Выиграть его было бы неплохо, но я не сосредоточен на этом. На первом месте – команда и трофеи»
Вингер «Баварии» Майкл Олисе ответил на вопрос о шансах на завоевание «Золотого мяча».
В 37 матчах текущего сезона 24-летний футболист забил 15 голов и отдал 22 результативных паса.
«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне еще предстоит провести много матчей. Если это произойдет, это было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не сосредоточен на этом.
На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – сказал Олисе в эфире CBS Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
конец сезона и ЧМ раставит по местам