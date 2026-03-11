Олисе, набравший 37 очков в 37 матчах сезона, о «Золотом мяче»: «Выиграть его было бы неплохо, но я не сосредоточен на этом. На первом месте – команда и трофеи»

Майкл Олисе: я сейчас не думаю о «Золотом мяче».

Вингер «Баварии» Майкл Олисе ответил на вопрос о шансах на завоевание «Золотого мяча».

В 37 матчах текущего сезона 24-летний футболист забил 15 голов и отдал 22 результативных паса.

«Я не сосредоточен на этом, в этом сезоне еще предстоит провести много матчей. Если это произойдет, это было бы неплохо, но на самом деле я сейчас не сосредоточен на этом.

На первом месте стоят трофеи, команда, а что будет, то будет», – сказал Олисе в эфире CBS Sports.