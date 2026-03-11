«Боруссия» и Нмеча продлят контракт до 2030 года. Хавбеком интересовались «Ман Сити», «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм»
«Боруссия» продлит контракт с полузащитником Феликсом Нмечей.
Спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель достиг прорыва в переговорах с новыми агентами 25-летнего футболиста, сообщает Sky Sport. Стороны заключат соглашение до 2030 года.
Отмечается, что интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 25 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А зачем Нмеча ехать в чемпионшип?
Ему 25 лет, его фамилия не Сарр, Чуквумека, Фофана, Траоре. Челси такими не интересуется))
А МЮ знает что они им интересовались ?
