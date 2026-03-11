«Боруссия» и Нмеча продлят контракт до 2030 года. Хавбеком интересовались «Ман Сити», «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм»

Феликс Нмеча продлит контракт с «Боруссией».

«Боруссия » продлит контракт с полузащитником Феликсом Нмечей.

Спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель достиг прорыва в переговорах с новыми агентами 25-летнего футболиста, сообщает Sky Sport. Стороны заключат соглашение до 2030 года.

Отмечается, что интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити », «Челси » и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Бундеслиги Нмеча провел 25 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.