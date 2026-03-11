Челестини об удалении Гонду в матче с «Динамо»: «Нога была поднята высоко, хотя Лусиано пытался играть в мяч. Я бы тоже требовал красную на месте другой команды»

Челестини считает удаление Гонду в матче с «Динамо» справедливым.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче с «Динамо » в 20-м туре Мир РПЛ (1:4).

На 15-й минуте форвард армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.

14 марта ЦСКА встретится с «Балтикой».

– Почему что‑то долго объясняли перед тренировкой?

– Мы, скорее, перед тренировкой вспоминали матч в воскресенье. Сказали, какие моменты надо учитывать в матче с «Балтикой».

Надо дать в матче с «Балтикой» интенсив, качество. Нам предстоит матч против лучшей защиты лиги. Очень сложно им забить. На стандартах они очень хорошо играют. Они просто играют, но это может принести результат.

– Есть ли шанс сократить дисквалификацию Лусиано?

– Ему решили показать красную, обратились к ВАР. Я бы тоже просто требовал красную, если бы был на месте другой команды. Хотя очевидно, что Лусиано пытался играть в мяч. Касаемо возможной отмены красной, не думаю, что здесь точно можно что‑то сделать. Была опасная игра, нога была поднята высоко, – сказал Челестини.