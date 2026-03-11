  • Челестини об удалении Гонду в матче с «Динамо»: «Нога была поднята высоко, хотя Лусиано пытался играть в мяч. Я бы тоже требовал красную на месте другой команды»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче с «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4).

На 15-й минуте форвард армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч.

14 марта ЦСКА встретится с «Балтикой». 

– Почему что‑то долго объясняли перед тренировкой?

– Мы, скорее, перед тренировкой вспоминали матч в воскресенье. Сказали, какие моменты надо учитывать в матче с «Балтикой».

Надо дать в матче с «Балтикой» интенсив, качество. Нам предстоит матч против лучшей защиты лиги. Очень сложно им забить. На стандартах они очень хорошо играют. Они просто играют, но это может принести результат.

– Есть ли шанс сократить дисквалификацию Лусиано?

– Ему решили показать красную, обратились к ВАР. Я бы тоже просто требовал красную, если бы был на месте другой команды. Хотя очевидно, что Лусиано пытался играть в мяч. Касаемо возможной отмены красной, не думаю, что здесь точно можно что‑то сделать. Была опасная игра, нога была поднята высоко, – сказал Челестини. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
Фабио адекватный мужик, повезло коням
Молодец, всё по делу.
Как ни горько сознавать - это действительно намного ближе к КК, чем наоборот . Для сравнения : Фабио же точно помнит КК Кордобе в первом круге с быками , когда тот тоже задрал ногу и лишь слегка коснулся шипами руки Мойзеса. … А тут Гонду явно покрепче приложился .
Там-то как раз Кордоба всё делал осознанно и злонамеренно, а тут случайность. Но КК и там и тут справедливые.
🤣🤣🤣 Кордоба злой, а Гонду добрый. Так оно и работает
Человек без двойных стандартов. Это классно
Достойное поведение от Челестини, хламарь бы начал ныть на то, как судьи убивают его клуб.
Самый честный тренер РПЛ. Обычно в таких случаях говорят: "Судья убил нас, ВАР слепой, а соперник подкупил лигу. А тут итальянец просто разводит руками. Уважение
Пора прекратить дискуссию.Тренер всё сказал.
Выиграйте футболку легенды «Ювентуса» Дель Пьеро в нашем проекте
2 минуты назадТесты и игры
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
14 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
19 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
30 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
48 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
52 минуты назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
