Иглесиас о гомофобных кричалках фанатов: «Это не обязательно означает, что они гомофобы, но они все равно посылают сигнал. Нужно искоренить корневые причины такого поведения»

Борха Иглесиас высказался о гомофобных кричалках.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас поделился мнением о гомофобных кричалках.

– Гомофобия проявляется также в текстах некоторых кричалок футбольных болельщиков.

– Это не обязательно означает, что эти люди гомофобы, но когда ты поешь что-то, во что сам не веришь, ты все равно посылаешь определенный сигнал. Иногда мы ведем себя так, что это не соответствует тому, кем мы являемся на самом деле – и над этим внутренним противоречием стоит задуматься.

Запрет таких кричалок уменьшил бы атмосферу враждебности, которая иногда исходит от стадионов. Но нужно искоренить корневые причины такого поведения и воспитывать людей с самого раннего возраста, – сказал Иглесиас в интервью L’Equipe.

