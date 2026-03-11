Иглесиас о гомофобных кричалках фанатов: «Это не обязательно означает, что они гомофобы, но они все равно посылают сигнал. Нужно искоренить корневые причины такого поведения»

Борха Иглесиас высказался о гомофобных кричалках.

Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас поделился мнением о гомофобных кричалках.

– Гомофобия проявляется также в текстах некоторых кричалок футбольных болельщиков.

– Это не обязательно означает, что эти люди гомофобы, но когда ты поешь что-то, во что сам не веришь, ты все равно посылаешь определенный сигнал. Иногда мы ведем себя так, что это не соответствует тому, кем мы являемся на самом деле – и над этим внутренним противоречием стоит задуматься.

Запрет таких кричалок уменьшил бы атмосферу враждебности, которая иногда исходит от стадионов. Но нужно искоренить корневые причины такого поведения и воспитывать людей с самого раннего возраста, – сказал Иглесиас в интервью L’Equipe.

Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»

Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»

Искоренить корневые причины, это хорошо. Те, кто кричит с трибун, тоже их хотят искоренить вместе с такими персонажами.
Ответ Evgen Vynokurov
Можно начать с того, что бы запретить Илиаду за пропоганду гомосексуализма, да?
Он красит ногти и носит дамские сумочки. Вот и шепчет аки сладенький.
предлагает искоренить гомосексуализм?)
Ответ Владислав Ярлыков
Комментарий удален модератором
Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий удален модератором
У вас прям любимая тема. Точно, когда-то они вас обидели/порадовали. 🫂 мои соболезнования
как он задолбал... непонятно, что там в башке. и с чего эта шиза началась.
причём с виду такой мачо-ваххабит, а на деле - радуга на всю голову.

им с Чичарито надо сойтись, у того тоже фляга капитально свистит в последнее время. будут идеальной парой, совет да любовь :))
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Жить не обязательно !
Достаточно в одном городе или в метро пару раз проехать ))
Я думал Курников.
Энрике Хулиович в таком мракобесии замечен не был )
>Но нужно искоренить корневые причины такого поведения

Нет гомосексуалов - нет гомофобии.
Комментарий удален модератором
+/ Ещё леваков , зеленых и исламских экстремистов !
Исламские экстремисты наше всё, они заинас трусливых, мочат США напрямую, пока мы перечерчиваем красные линии, наматывая сопли на кулак и говорим о духе Анкориджа
Еще один Дон Кихот халимый 😁
Нужно искоренить корневые причины такого поведения»
ну, тут возможны два варианта, либо ишак сдохнет, или эмир...
"Нужно искоренить корневые причины такого поведения" сильное заявление, базара нет.
