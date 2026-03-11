Иглесиас о гомофобных кричалках фанатов: «Это не обязательно означает, что они гомофобы, но они все равно посылают сигнал. Нужно искоренить корневые причины такого поведения»
Нападающий «Сельты» Борха Иглесиас поделился мнением о гомофобных кричалках.
– Гомофобия проявляется также в текстах некоторых кричалок футбольных болельщиков.
– Это не обязательно означает, что эти люди гомофобы, но когда ты поешь что-то, во что сам не веришь, ты все равно посылаешь определенный сигнал. Иногда мы ведем себя так, что это не соответствует тому, кем мы являемся на самом деле – и над этим внутренним противоречием стоит задуматься.
Запрет таких кричалок уменьшил бы атмосферу враждебности, которая иногда исходит от стадионов. Но нужно искоренить корневые причины такого поведения и воспитывать людей с самого раннего возраста, – сказал Иглесиас в интервью L’Equipe.
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
