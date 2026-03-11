Мишель Платини: «Правило Босмана стало плохим изменением для футбола – в плане духа игры, идентичности. Теперь все просто: покупают, продают – и точка»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что правило Босмана оказало негативный эффект на футбол. 

В 1995 году в странах ЕС футболистам, у которых истек срок контракта с клубом, было разрешено перейти в другой клуб без денежной компенсации. Правило было принято по итогам судебных разбирательств Жана-Марка Босман с «Льежем». 

«Правило Босмана стало очень плохим изменением для футбола. С точки зрения духа игры, идентичности футбола и игроков, а также связи и идентификации болельщиков с футболистами.

Теперь все просто: покупают, продают – и точка. Это новая система, она другая», – сказал Платини. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
С 1 стороны мы получили возможность смотреть на битвы буквально "сборных мира" в виде топ-клубов с соответствующим уровнем игры. Но с другой стороны - пропала и некая романтика в борьбе за титулы. Посмотрите на список победителей и финалистов еврокубков тех же 70-80-х, куда как большее разнообразие по клубам и странам, чем сейчас.
Даже в нулевые
да и крепостное право право отменили не подумав.
Я бы даже сказал, что это ведёт к краху футбола как развлечения. Власть в футболе перешла к горстке клубов, у кого бабки - у того и трофеи. "Сборные мира" могу позволить играть в геометрически выверенный футбол. Топ-клубы не верят в тренировки, а верят в трансферы.

Футбол стал как голливудское кино - сценарии один и тот же, но разные актеры.

В прошлом году ПСЖ был первый клуб с 2004 года в финале ЛЧ не из Англии-Испании-Германим-Италии. Футбол сжался до 4-х федераций.
да, теперь не только футбики должны контракты читать и следить за ними, но и бояре
