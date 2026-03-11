Мишель Платини: «Правило Босмана стало плохим изменением для футбола – в плане духа игры, идентичности. Теперь все просто: покупают, продают – и точка»

Платини: правило Босмана стало плохим изменением для футбола.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что правило Босмана оказало негативный эффект на футбол.

В 1995 году в странах ЕС футболистам, у которых истек срок контракта с клубом, было разрешено перейти в другой клуб без денежной компенсации. Правило было принято по итогам судебных разбирательств Жана-Марка Босман с «Льежем».

«Правило Босмана стало очень плохим изменением для футбола. С точки зрения духа игры, идентичности футбола и игроков, а также связи и идентификации болельщиков с футболистами.

Теперь все просто: покупают, продают – и точка. Это новая система, она другая», – сказал Платини.