Мишель Платини: «Правило Босмана стало плохим изменением для футбола – в плане духа игры, идентичности. Теперь все просто: покупают, продают – и точка»
Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что правило Босмана оказало негативный эффект на футбол.
В 1995 году в странах ЕС футболистам, у которых истек срок контракта с клубом, было разрешено перейти в другой клуб без денежной компенсации. Правило было принято по итогам судебных разбирательств Жана-Марка Босман с «Льежем».
«Правило Босмана стало очень плохим изменением для футбола. С точки зрения духа игры, идентичности футбола и игроков, а также связи и идентификации болельщиков с футболистами.
Теперь все просто: покупают, продают – и точка. Это новая система, она другая», – сказал Платини.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Футбол стал как голливудское кино - сценарии один и тот же, но разные актеры.
В прошлом году ПСЖ был первый клуб с 2004 года в финале ЛЧ не из Англии-Испании-Германим-Италии. Футбол сжался до 4-х федераций.