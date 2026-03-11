Иранская правозащитница Расули считает, что вернувшимся на родину футболисткам может грозить казнь: «Большинство предпочло сделать это из-за угроз»

Иранская правозащитница считает, что футболисткам может грозить казнь на родине.

Иранский адвокат по делам беженцев Ара Расули рассказала, что может грозить футболисткам сборной на родине.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно , что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину .

Расули, участвовавшая в процессе предоставления убежища, заявила, что правительство Австралии «открыло все возможности для того, чтобы девочки могли остаться здесь и получить защиту».

По ее словам, спортсменкам, вернувшимся в Иран, может грозить казнь, а их семьям – «возмездие со стороны режима».

«Они находятся в большой опасности. Существует множество различных угроз, таких как заключение семей под стражу, конфискация их имущества... И именно поэтому большинство девушек предпочитают вернуться домой, потому что угрозы являются большой проблемой в этом вопросе», – сказала правозащитница.

