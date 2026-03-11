  Иранская правозащитница Расули считает, что вернувшимся на родину футболисткам может грозить казнь: «Большинство предпочло сделать это из-за угроз»
Иранская правозащитница Расули считает, что вернувшимся на родину футболисткам может грозить казнь: «Большинство предпочло сделать это из-за угроз»

Иранский адвокат по делам беженцев Ара Расули рассказала, что может грозить футболисткам сборной на родине. 

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину

Расули, участвовавшая в процессе предоставления убежища, заявила, что правительство Австралии «открыло все возможности для того, чтобы девочки могли остаться здесь и получить защиту».

По ее словам, спортсменкам, вернувшимся в Иран, может грозить казнь, а их семьям – «возмездие со стороны режима».

«Они находятся в большой опасности. Существует множество различных угроз, таких как заключение семей под стражу, конфискация их имущества... И именно поэтому большинство девушек предпочитают вернуться домой, потому что угрозы являются большой проблемой в этом вопросе», – сказала правозащитница.

Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Эта "правозащитница" к Ирану отношения не имеет. Она такая же "иранская", как Кацы и Наки "российская" оппозиция. Это соевая "правозащитница", которая живет в Европе и деньги зарабатывает там на грантах, её мнение по ситуации вообще волновать никого не должно.
Комментарий удален пользователем
а в Иране есть правозащитницы, которые могут отстаивать права женщин?
В Иране могут сыграть на обратном и наградить вернувшихся, как патриоток, не поддавшихся на давление тлетворного запада. В политике все средства хороши.
Хорошо бы!
Там столько мозгов не найдётся на всех полотенцезамотанных
Не знаю, кто такая эта правозащитница, но для того, чтобы понять, что смертная казнь применяется в Иране часто, никаким правозащитником быть не надо.
а как ты это понял?
А есть видео? а то тяжело представить в обществе как на моем видео массовые казни https://www.youtube.com/shorts/w63vghZ9ykY
их расстреляют из зениток как ким чен ир когда их сборная не выйграла чемпионат мира
это фейк
а ну да точно там были огнемёты
Да, все так. Поэтому надо бомбить школы.
, – сказала правозащитница. Ну мы то в России знаем кто такие "правозащитники". Так что свистит.
Ну-ка ну-ка, расскажите
Прикормленные западом никчемные людишки, которые ничего не умеют кроме как гадить собственной стране.
Эта болаболка правозащитная, отрабатывающая шекели и доллары от своих хозяев, может уточнить : какие такие возможности были бы у иранских спортсменок, если бы они бросили семьи и Родину, оставшись в Австралии ? Им бы оплатили учебу в университетах, медицинскую страховку, купили дома ? Нет разумеется ... Их потаскали бы по студиям, чтобы они ругали свою Родину и хвалили Израиль и США. А потом выкинули бы прочь, и куковали бы в хостелах или лагерях беженцев , где беглые афганцы и иракцы имели бы их по пять раз на дню
И что это было? Твою страну бомбят, а ты такое вытворяешь, наверняка там родственники и родители остались.
Очерняют Иран те, кто там ни разу не был!
