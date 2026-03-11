Иранская правозащитница Расули считает, что вернувшимся на родину футболисткам может грозить казнь: «Большинство предпочло сделать это из-за угроз»
Иранский адвокат по делам беженцев Ара Расули рассказала, что может грозить футболисткам сборной на родине.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже».
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии. Им предоставили гуманитарные визы. Позже стало известно, что еще две футболистки запросили убежище в Австралии. Позднее одна из них решила вернуться на родину.
Расули, участвовавшая в процессе предоставления убежища, заявила, что правительство Австралии «открыло все возможности для того, чтобы девочки могли остаться здесь и получить защиту».
По ее словам, спортсменкам, вернувшимся в Иран, может грозить казнь, а их семьям – «возмездие со стороны режима».
«Они находятся в большой опасности. Существует множество различных угроз, таких как заключение семей под стражу, конфискация их имущества... И именно поэтому большинство девушек предпочитают вернуться домой, потому что угрозы являются большой проблемой в этом вопросе», – сказала правозащитница.
Что же касается рождаемости, то на нее можно косвенно влиять доступностью жилья, качеством жизни и фин стимуляцией к деторождению. Неопределенность, не стабильность и низкая покупательная способность не слишком это стимулирует. У корейцев в этом плане другие причины с этим связаны, отличные от наших.
3. Это лишь подтверждает мои слова. Спрос рождает предложение. Если у условного Ирина покупателей было больше, то и цену они могли бы ставить другую. Тоже самое касается и нас.
4. Отток был и в день объявления войны, и в день мобилизации и до всего этого. На личном примере знаю однокурсников, которые уехали в штаты и Австралию еще в примерно в 2015-20. Мб многие и остались, понятно что все уехать не могут и не хотят. Но тенденция вырисовывается очевидная. Бизнес либо душат в угоду монополии, либо отжимают, либо запрещают.
5. Мне не нужен впн чтоб смотреть рутуб. Ну по крайней мере пока я не мигрировал в спокойную и стабильную страну)
По поводу производства этого либо не достаточно (заводы), либо не так актуально и я бы еще с удовольствием посмотрел бы их сметы/pl отчет, чтоб оценить эффективность. По поводу двигателей самолетов и поездов это все пыль для отчетов и той самой красивой картинки (впечатления, о котором я говорил ранее). Я конечный потребитель, дайте мне цены на билеты в условный Сочи доступные, дайте мне хотя бы возможность купить билет на поезд не за пару месяцев (в сезон), а в моменте и дайте мне комфорт не за заоблачный оверпрайс. Еще в лет 5 назад я летел в сочи и туда-обратно за 3-5к. Щас это что-то фантастическое. Это как в отчете ввп про ввп, когда он отчитывался о его повышении, не уточняя, что это все за счет разбухшей оборонки, в то время как люди мне это приносят в качестве аргумента улучшения жизни, ахах. Они бы лучше не поднимали ндс и не душили малые и средние бизнесы, чтоб хоть как-то оставаться на плову.
7. Вообще бред, при всем уважении. Не представляю чтоб в штатах демакраты запрещали и перекрывали кислород крупнейшим респкбликанским сми и наоборот. Так же как и в европе активно меняются настроения на радикальные, тоже не просто так. Одно отличие только в том, что условный Трамп может лучше спонсировать и агитировать в свою пользу, нежели другие кандидаты с другими программами и риторикой. Но все они подчиняются мнению большинства. И в теории там президентом может стать каждый и его не будут не допускать, убивать и тд.