«Зенит» сыграет со «Спартаком». Петербуржцы, поддержите клуб в дерби двух столиц!
В 21-м туре Мир РПЛ «Зенит» принимает «Спартак».
Матч пройдет в субботу, 14 марта, в 16:00 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые после 20 туров идут в турнирной таблице на второй строчке, имея 42 очка в активе. Красно-белые же находятся на шестом месте, обладая 35-ю очками.
Перед игрой на главной сцене стадиона состоится выступление российской группы «Биртман». Также перед матчем состоится автограф-сессия экс-хавбека петербуржцев Алексея Игонина.
Символический удар по мячу перед стартом игры совершат Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и фигурист Петр Гуменник, представивший Россию на Олимпийских играх 2026. «Зениту» нужна ваша поддержка в принципиальном матче!
собачьи паспорта отмените - поддержка будет такая, что соперник в ад провалится ... на игре с Балтикой Калининград перекричал Крестовский - стыдно за город (
Да сколько уже можно ныть? Хочешь ходить -ходи, нет - не нуди.
Фан уйди настолько хорошо работает, что на такой матч нужно закупать вот такую вот рекламу? Да без фан уйди билетов уже не было бы.
Что плохого в таком объявлении? Вроде не Зенит ввёл эти неоднозначные требования для посещения футбола в России. Если не ошибаюсь у Зенита лучшая заполняемость по стране. Не вижу чего-то плохого, чтобы лишний раз позвать на стадион людей. Другое дело, что футбол самого Зенита уже 3й год к ряду становится всё унылее и унылее, это печально(
💯
Не особо хочется наблюдать "семаковщину", а уж тем более деньги за это платить.
Я пойду, билет ещё дней 10 назад купил. С учётом наступающей наконец весны и соперника, полагаю, стадион и так полный будет.
