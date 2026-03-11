«Зенит» сыграет со «Спартаком». Петербуржцы, поддержите клуб в дерби двух столиц!

В 21-м туре Мир РПЛ «Зенит» принимает «Спартак».

Матч пройдет в субботу, 14 марта, в 16:00 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые после 20 туров идут в турнирной таблице на второй строчке, имея 42 очка в активе. Красно-белые же находятся на шестом месте, обладая 35-ю очками.

Перед игрой на главной сцене стадиона состоится выступление российской группы «Биртман». Также перед матчем состоится автограф-сессия экс-хавбека петербуржцев Алексея Игонина.

Символический удар по мячу перед стартом игры совершат Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и фигурист Петр Гуменник, представивший Россию на Олимпийских играх 2026.

