Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовский сбор. 

«Расширенный список из 40 футболистов, у нас в чемпионате играют всего 52 футболиста с российским паспортом, поэтому вошли все. Но для меня непонятны вот эти вызовы Захаряна, Данилова, Гладышева, которые не играют в своих командах, но вызываются. В сборную должны вызываться сильнейшие на данный момент. 

Кирилл Данилов? Для меня такие вызовы навивают грустные мысли. Если футболист еще не сыграл практически ни одного матча. Зачем вызывать футболистов, которые еще ничего не доказали? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить, как мы в свое время играли. Нужно хотя бы сезон или полтора сыграть на уровне.

Сейчас вызовы в сборную России настолько обесценились. Хорошо, что сборная России играет, существует, но такие вызовы мне непонятны. С какого перепугу Захарян в расширенном списке, если он два года сидит с травмами, сыграл три матча по 15 минут? Куда это годится?» – сказал Гришин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Валере виднее. Он с двух стульев на один пересел
Валере виднее. Он с двух стульев на один пересел
Точно . На одном стуле лучше видно )))
Ну хоть в сборной поиграет, ну что вы в самом деле
Помню, как Дзагоев, ворвавшийся в российский футбол в 2008-ом, за пол сезона забивший 8 голов в РПЛ, забивая в еврокубках, в сборную даже не вызывался долгое время
А тут скамеечники середняков в составе

Самая что ни есть сбродная
Помню, как Дзагоев, ворвавшийся в российский футбол в 2008-ом, за пол сезона забивший 8 голов в РПЛ, забивая в еврокубках, в сборную даже не вызывался долгое время А тут скамеечники середняков в составе Самая что ни есть сбродная
Ну сейчас бы Дзагоев вызывался, а в 2008 году сборная и без него в полуфинале Евро дернула Голландию, о чем мы вообще говорим...
Ну сейчас бы Дзагоев вызывался, а в 2008 году сборная и без него в полуфинале Евро дернула Голландию, о чем мы вообще говорим...
Ну я всё-таки про осень 2008-го
Хиддинк его к сборной очень аккуратно подпускал
Я помню как Заха как-то приехал на очередную игру сборной! Тогда я просто охреневал от того, насколько его уровень превосходит уровень других наших футболистов. Тут Mixer48 все верно расписал по поводу игрового времени Арсена. Пусть Гришин прежде всего статистику смотрит, потом свой рот открывает. Правильно Валера делает. Захе сейчас поддержка нужна и игры в сборной могут добавить ему уверенности
Захарян выходил в последних трех турах Ла Лиги, проведя на поле в общей сложности 116 минут с учетом добавленного времени.

Иван Сергеев из Динамо после зимнего перерыва провел на поле в общей сложности 70 минут с учетом добавленного времени.

Но ему лишь бы в очередной раз поклевать Захаряна, по поводу и без...
И да, в "ваши времена" Бесчастных вызывался в сборную, когда даже был отзаявлен из клуба и ждал окончания контракта. Но это не мешало ему хорошо играть за сборную и забивать за неё.
гришин хоть статистику посмотрел бы Гладышева раз игры не смотрит. У него Гол и две голевые передачи в трех весенних матчах. Заха на замену пока выходит но это ЛаЛига, а не против Акрона пешочком ходить
Бред какой то . Откуда Гришин взял число 52 ?
Валера собираетвсех, кто еще не играл. У него и капитаном человек 20 уже было. Одним словом - эстонец.
Так это пока расширенный
