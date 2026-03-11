Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»

Александр Гришин: с какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной?.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

«Расширенный список из 40 футболистов, у нас в чемпионате играют всего 52 футболиста с российским паспортом, поэтому вошли все. Но для меня непонятны вот эти вызовы Захаряна , Данилова, Гладышева , которые не играют в своих командах, но вызываются. В сборную должны вызываться сильнейшие на данный момент.

Кирилл Данилов ? Для меня такие вызовы навивают грустные мысли. Если футболист еще не сыграл практически ни одного матча. Зачем вызывать футболистов, которые еще ничего не доказали? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить, как мы в свое время играли. Нужно хотя бы сезон или полтора сыграть на уровне.

Сейчас вызовы в сборную России настолько обесценились. Хорошо, что сборная России играет, существует, но такие вызовы мне непонятны. С какого перепугу Захарян в расширенном списке, если он два года сидит с травмами, сыграл три матча по 15 минут? Куда это годится?» – сказал Гришин.