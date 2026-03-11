Юран о результатах «Динамо» весной: «В штабе работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход»

Сергей Юран: в штабе «Динамо» работают футбольные люди.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран объяснил удачный старт «Динамо » в весенней части сезона.

Команда Ролана Гусева одержала три победы подряд с общим счетом 13:3.

«В «Динамо» хорошего уровня футболисты. При Личке команда здорово играла в атаку, но в обороне было плохо. Сейчас наладили игровую дисциплину. Видно, что в нападении все здорово работают. В нижнем блоке тоже могут сыграть.

В тренерском штабе «Динамо» работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Команда хорошо выглядит физически. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход: как общаться, где-то пожурить, где-то погладить. Все дорабатывают, моменты доигрывают и выглядят заряженными.

Самара первый матч провела плохо, «Спартак» невнятно сыграл на Кубок, а у ЦСКА было удаление в начале матча. Пока видно, что «Динамо» хочет играть и побеждать, выкладываться на максимум», – сказал Юран.