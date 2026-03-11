  • Юран о результатах «Динамо» весной: «В штабе работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход»
Сергей Юран: в штабе «Динамо» работают футбольные люди.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран объяснил удачный старт «Динамо» в весенней части сезона. 

Команда Ролана Гусева одержала три победы подряд с общим счетом 13:3.

«В «Динамо» хорошего уровня футболисты. При Личке команда здорово играла в атаку, но в обороне было плохо. Сейчас наладили игровую дисциплину. Видно, что в нападении все здорово работают. В нижнем блоке тоже могут сыграть.

В тренерском штабе «Динамо» работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу. Команда хорошо выглядит физически. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход: как общаться, где-то пожурить, где-то погладить. Все дорабатывают, моменты доигрывают и выглядят заряженными.

Самара первый матч провела плохо, «Спартак» невнятно сыграл на Кубок, а у ЦСКА было удаление в начале матча. Пока видно, что «Динамо» хочет играть и побеждать, выкладываться на максимум», – сказал Юран. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
И походка у них футбольная!
Как интересно читать про футбольных людей, говорящих на футбольном языке. Только стоит Динамо пару раз влететь, как люди станут не полностью футбольными, да и язык тоже.
Выходит Карпин нефутбольный человек, говорит на не футбольном языке, испортил атмосферу и не был игроком раньше. Аналитика от Юрана так же высока как и его тренерский уровень.
Жаль что Карпин футбол не играл.
Жаль что Карпин футбол не играл.
И его помощник Гусев.)))
До этого были нефутбольные?
Юран прав. Да и Даже Гурцкая переобулась. Кто бы мог подумать?
ну тут всё просто по факту. можно сколько угодно пиарить всяких новомодных штангенциркулей без игроцкой карьеры, или вспоминать одного на миллион толмача Жузе.

но бОльшая часть тренеров - это именно бывшие видные футболисты. любую лигу откройте - хоть АПЛ или Сериал, хоть МЛС или бразильскую Серию А...

так что ждём Юрана на тренерском мостике Спартака вместо мутного времянщика-бездаря
только что в Динамо был тренер-видный футболист, результаты сам загуглишь?
И Сашу Мостового в помощники.
А до этого что не футбольные работали? Юран, лучше бы помолчал)
