  Семак о «Спартаке» Карседо: «Много забивает, но и много пропускает. В атаке это одна из лучших команд по исполнителям, которые играют результативно и креативно»
Семак о «Спартаке» Карседо: «Много забивает, но и много пропускает. В атаке это одна из лучших команд по исполнителям, которые играют результативно и креативно»

Сергей Семак: «Спартак» – одна из лучших команд по исполнителям в атаке.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, чего ждать от «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Команды встретятся в 21-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 14 марта. 

– Какие выводы после игры в Оренбурге?

– Каждая игра требует анализа по игрокам и командным действиям. С точки зрения игры, у нас не получилась игра в обороне. Сыграли очень пассивно. Тот фактор, который помешал добиться результата. Наряду с реализацией. Думаю, что те качества, которые не позволили добиться победы, мы знаем. Это будет уроком. Нет команды, которая играет только на голом мастерстве. Нужно играть до конца.

Нас ожидает важный матч со «Спартаком». Мы приучили болельщиков, что каждый год боремся за первое место. Турнирная таблица очень плотная, каждая потеря очков влияет на расстановку сил в ней.

– В «Спартаке» поменялся тренер. Ждать ли результативную игру?

– Последние наши матчи со «Спартаком» непросто складывались. Были нулевые ничьи. Да, «Спартак» начал результативно, много забивает, но и много пропускает. Не беру матч Кубка России – это отдельный турнир. В чемпионате, играя с командами ниже уровнем, есть самоуверенность, что могут забить. По двум матчам рано судить. В атаке эта команда одна из лучших по исполнителям, которые играют результативно и креативно. По обороне посмотрим со временем. Пока играют очень результативно.

– Чем вас впечатлил Кондаков?

– Он подходит не под мой стиль, а под футбольный стиль. Парень с правильным настроем, талантливый игрок. На мой взгляд, у него хорошее будущее. Хорошо понимает футбол, профессионал. Очень умный парень, который понимает, что нужно, чтобы двигаться дальше. Использует те шансы, которые есть, очень хорошо. Он становится игроком основной нашей обоймы. Он заслужил своей игрой, это не моя заслуга, это его труд, его тренеров, его отца. Надеюсь, закрепится и будет радовать своей игрой, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
После Оренбурга, можно просто ничего не говорить на прессухах. Сразу выпускай 6 защитников и Ерохина
Надеюсь, Кондаков будет выходить почаще. Пенальти заработал, так что не зря выпустили в предыдущей игре. Жалко, что Шилов получил травму
Ответ Тралл из Питера
Надеюсь, Кондаков будет выходить почаще. Пенальти заработал, так что не зря выпустили в предыдущей игре. Жалко, что Шилов получил травму
Левак пеналь
Ответ Виктор Maverick
Левак пеналь
Что ещё можно было услышать от болельщика Спартака....
Вот и увидим в матче Серёжа, что ты за тренер.
Ответ Александр Жердин
Вот и увидим в матче Серёжа, что ты за тренер.
Тренер 0
Ну свалил Семак и что ? Будет лучше? Перед вами пример Спартака - там тренеры валят через полгода работы, дрова остаются и нет результата! Уйдет Семак, Соболев и компания останутся и что игра портрет ? Не смешите!
Как сыграли с Акроном лиж бы от Зенита 7 не получили что он там сними сделал на сборах не понятно
Судя по оценке Кондакова Семак признал себя не футбольным человеком
