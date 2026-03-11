  • Писарев о Карпине: «Он приблизил «Динамо» к чемпионству. Укомплектовал команду, форсировал назревшие изменения, чтобы выиграть наконец титул»
Писарев о Карпине: «Он приблизил «Динамо» к чемпионству. Укомплектовал команду, форсировал назревшие изменения, чтобы выиграть наконец титул»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о влиянии работы Валерия Карпина в «Динамо». 

Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года. 

Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой, и нынешние результаты «Динамо» это доказывают?

– Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул. 

Откуда ты знаешь, что Карпин знает, как выигрывать чемпионат?

– Он приблизил «Динамо».

Откуда ты знаешь, он никогда ничего не выигрывал?

– «Динамо» тоже ничего не выигрывало. 

Когда он ушел из «Динамо», команда шла то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. Куда он ее приблизил?

– Он ее укомплектовал. 

Трансфер Максима Осипенко – это приближение к титулу?

– Да, – сказал Писарев на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
52 комментария
Если послушать Писарева, то поймёшь насколько он некомпетентен в тренерской работе. Такую чушь несёт. И ведь входит в тренерский штаб сборной
достаточно посмотреть на его успехи на тренерском поприще
так у него в приниципек не было репрезентативной тренерской карьеры.Не по химкам же и 30 дням что-то анализировать.Пляжка тоже не актуальна
Отрицательное приближение
Чемпионству ФНЛ!⚽️
Писарев старался выгородить кореша, как мог 😊
"Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол", не верь глазам своим". Валера не приблизил, а отблизил Динамо от чемпионства. Место в турнирной таблице говорит лучше всяких слов. Писарев про Зайнутдинова забыл упомянуть. Вот это валерино суперусиление команды, достойное всяческого восхищения!
Да у Писарева однажды мнение было когда Осипенко супер точно срезал в свои ворота в матче против Спартака (в чемпионате 1:1) виноват был не Осипенко а Фернандес. Осипенко по мнению Писарева был ну абсолютно и совершенно не причëм. Чего уж дальше говорить? Если этот человек про один элементарный момент сморозил чушь, то какого мнения можно от него ждать при обсуждении чего-то более глобального?
Так а каких ответов ждали от Писарева? Ему то с Валерой еще работать
Ну хотя бы не таких идиотских)
Если бы уважал себя - отказался бы от ответов на эти вопросы.
Хотел ещё купить игроков из Ростова и поджать под себя академку.
Если теперь Динамо возьмёт Кубок, можно будет смело говорить, что это на багаже Карпина?
Что-то прям запахло «мясной» подливой...
Знаменитое тушил огонь соляркой
Форсификатор чемпионств Валерка Карманченский и его верный оруженосец Санчо Писо
Мы все ближе к развенчанию культа Карпина...
Никола Пысо
