Писарев о Карпине: «Он приблизил «Динамо» к чемпионству. Укомплектовал команду, форсировал назревшие изменения, чтобы выиграть наконец титул»
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о влиянии работы Валерия Карпина в «Динамо».
Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.
– Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой, и нынешние результаты «Динамо» это доказывают?
– Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул.
– Откуда ты знаешь, что Карпин знает, как выигрывать чемпионат?
– Он приблизил «Динамо».
– Откуда ты знаешь, он никогда ничего не выигрывал?
– «Динамо» тоже ничего не выигрывало.
– Когда он ушел из «Динамо», команда шла то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. Куда он ее приблизил?
– Он ее укомплектовал.
– Трансфер Максима Осипенко – это приближение к титулу?
– Да, – сказал Писарев на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Что-то прям запахло «мясной» подливой...