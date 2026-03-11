Писарев о Карпине: «Он приблизил «Динамо» к чемпионству. Укомплектовал команду, форсировал назревшие изменения, чтобы выиграть наконец титул»

Писарев о Карпине: он приблизил «Динамо» к чемпионству.

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о влиянии работы Валерия Карпина в «Динамо ».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.

– Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой, и нынешние результаты «Динамо» это доказывают?

– Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул.

– Откуда ты знаешь, что Карпин знает, как выигрывать чемпионат?

– Он приблизил «Динамо».

– Откуда ты знаешь, он никогда ничего не выигрывал?

– «Динамо» тоже ничего не выигрывало.

– Когда он ушел из «Динамо», команда шла то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. Куда он ее приблизил?

– Он ее укомплектовал.

– Трансфер Максима Осипенко – это приближение к титулу?

– Да, – сказал Писарев на ютуб-канале «Это футбол, брат!»