Азар об оскорблениях Винисиуса: «Не удивлюсь, если он уйдет из футбола в 30 лет. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Посоветовал бы ему танцевать так, чтобы нравиться людям»

Азар об оскорблениях Винисиуса: не удивлюсь, если он уйдет из футбола в 30 лет.

Бывший полузащитник «Реала » Эден Азар высказлся об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора .

«Он просто человек, который любит футбол, который любит играть и который просто хочет получать удовольствие. Он немного напоминает меня.

Сейчас мы больше говорим о том, что он делает или с чем он сталкивается, чем о том, что он делает на поле. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Это, должно быть, давит на него. [В таких обстоятельствах] нелегко приезжать на матч и думать только о футболе.

У него столько всего на уме перед матчем, что я иногда думаю: «Бедный парень». Он знает, что ему придется сталкиваться [с оскорблениями], и никаких санкций за это особо не применяют. Должно быть, это тяжело. Я не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что уходит, что он уходит из футбола, потому что в любом случае ничего не меняется.

Как друг, я бы сказал ему: «Будь осторожен. Играй так, как ты хочешь, но будь осторожен. Люди на твоей стороне, так что играй в футбол, получай удовольствие, радуй нас, настоящих футбольных фанатов. Когда ты танцуешь, танцуй определенным образом, чтобы нравиться людям. Роналдиньо тоже танцевал, но я не помню, чтобы слышал о таких скандалах.

Я провел с Винисиусом четыре года и быстро понял, что он силен морально и физически. Быть в лучшем клубе и делать то, что он делает – снимаю шляпу», – сказал Азар.