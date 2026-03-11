  • Азар об оскорблениях Винисиуса: «Не удивлюсь, если он уйдет из футбола в 30 лет. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Посоветовал бы ему танцевать так, чтобы нравиться людям»
Азар об оскорблениях Винисиуса: «Не удивлюсь, если он уйдет из футбола в 30 лет. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Посоветовал бы ему танцевать так, чтобы нравиться людям»

Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар высказлся об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора

«Он просто человек, который любит футбол, который любит играть и который просто хочет получать удовольствие. Он немного напоминает меня. 

Сейчас мы больше говорим о том, что он делает или с чем он сталкивается, чем о том, что он делает на поле. Люди забывают, какой он исключительный игрок. Это, должно быть, давит на него. [В таких обстоятельствах] нелегко приезжать на матч и думать только о футболе.

У него столько всего на уме перед матчем, что я иногда думаю: «Бедный парень». Он знает, что ему придется сталкиваться [с оскорблениями], и никаких санкций за это особо не применяют. Должно быть, это тяжело. Я не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что уходит, что он уходит из футбола, потому что в любом случае ничего не меняется.

Как друг, я бы сказал ему: «Будь осторожен. Играй так, как ты хочешь, но будь осторожен. Люди на твоей стороне, так что играй в футбол, получай удовольствие, радуй нас, настоящих футбольных фанатов. Когда ты танцуешь, танцуй определенным образом, чтобы нравиться людям. Роналдиньо тоже танцевал, но я не помню, чтобы слышал о таких скандалах.

Я провел с Винисиусом четыре года и быстро понял, что он силен морально и физически. Быть в лучшем клубе и делать то, что он делает – снимаю шляпу», – сказал Азар.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTBF
Силен морально ? Как он может быть силен морально если его рот не затыкается даже на минуту по ходу игры ? Это наоборот наислабейший морально игрок, который может отвлечься на средний палец и так и не вернуться в игру
Тут даже говорить не о чем: был Роналдиньо, который не ныл, не падал при малейшем касании и танцевал, а есть Винисиус, который ноет и танцует, и какой бы исключительный талант он не был, никому, кроме болелов Реала, не нравится его поведение плаксивое
Разница в танцах - Рональдиньо танцевал перед своими болельщиками, Винисиус танцует с целью провокации. Как говорил Чапаев Петьке: «Рони танцует и Вини танцует, но есть нюанс!»
Ещё Винисиус не танцует, а имитирует половой акт перед флажком с эмблемой клуба соперника, причём привселюдно и на камеру.
винисиус даже не краснеет когда врёт.
🤣
"Да у него и не получится!" (с)
Винисиус очень хороший игрок, буквально тащер в лч
А ещё он гнилой провокатор, нытик, симулянт. И миллионер, который постоянно жалуется как ему тяжело. Вот что-то совсем не тянет жалеть богатенького нытика, простым зрителям нужен футбол чтобы отдохнуть, а не его вечное нытье, провокации и прочая мерзость

Ах да, ещё он интриган ленивый, который Хаби Алонсо выгнал из клуба с помощью закулисных игр. Задолбал всех и пускай хоть завтра карьеру заканчивает
Сколько там результатичных действий у тащера, напомните, пожалуйста.
Что-то около 30 голевых в этом году было, второе место в истории реала после Роналду. Плюс ещё голов больше 30 штук, второй среди бразильцев в лч. Можете погуглить раз за футболом не следите, это не какое-то тайное знание)
Так в том то и дело. Это не танцы. Он трахает флажок. Наглядно показывает этими движениями, кто вы для меня и куда я вас имел. И ничего мне за это не будет, как бы вам это не нравилось. Потому что я не белый. Ваши предки обижали моих, теперь терпите. А ещё, могу кричать на судью, симулировать и потом выпендриваться, что дали пенальти с 5-й попытки, не дав ни одной жёлтой за предыдущие стимуляции попытке их заработать. Действительно уникальный. Кому ещё такое позволяется...
Вратарь сборной Аргентины Мартинес станцевал подобным образом со своей наградой на церемонии награждения в Катаре, и его до сих пор болельщики хейтят. А Винисиуса даже хвалят за подобное поведение. Мир сошёл с ума.
винисиус король джунглей
Он не исключительный игрок. Он бегунок с хорошим дриблингом и вдобавок провокатор- истеричка
Даже не заглядывая в профиль, можно понять, откуда дует ветер - в смысле чей болела:))
Выздоравливай.
В каком месте он силён морально, если падает, ноет и бежит жаловаться по любому поводу?!
этот винисиус взбаламутил все футбольное сообщество своими аморальными поступками.
Тонко опустил винисиуса, упомянув Роналдинью. Второй тоже танцевал, но его любили все. Даже Бернабеу аплодировал. Этого же ненавидят заслуженно. Да и по скиллам с талантами он середняк на фоне R10.
Так Роналдиньо танцевал по-кайфу. Для него все в футболе было для «кайфа». Он был настоящим
А этот так и хочет чтобы на него обратили внимание. Эго нереальное
