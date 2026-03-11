  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дуглас о матче со «Спартаком»: «Это дерби, принципиальное противостояние. Хочется показать на поле все, что не удалось в Оренбурге»
9

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ

Дуглас, какова реакция команды на неудачу в Оренбурге?

– После игры, в которой нам не удалось проявить свои лучшие качества, не удалось показать свой лучший футбол, конечно, осталось чувство неудовлетворенности. От этого особенно хочется в субботу в игре против «Спартака» показать, проявить и продемонстрировать на поле все, что не удалось показать в Оренбурге, учитывая, что мы играем дома и это принципиальное противостояние – дерби, классический для нас матч. Поэтому, конечно, от каждого требуется приложить максимум усилий. И мы сделаем все для того, чтобы компенсировать и показать все, что не показали в прошлое воскресенье. 

В прошлом году вы также играли со «Спартаком» в середине марта, также вели борьбу за чемпионство. Можете рассказать, что с точки зрения положения команды, участия в чемпионской гонке, и в целом состояние клуба изменилось за год? И можно ли сравнить положение, которое было в прошлом году с нынешним по состоянию команды?

– Могу сказать, что и год назад, и в этом году, и вообще всегда с первого моего дня в «Зените» философия команды, главного тренера и наша философия была такой, что всегда важнее каждый следующий матч. Да, много важных игр позади, но каждый следующий всегда важнее. Поэтому, повторюсь, в субботу мы сделаем все возможное для того, чтобы набрать очки, победить и продолжить борьбу за чемпионство. Это та борьба, которую «Зенит» ведет из года в год. Учитывая принципиальность противостояния, конечно, дополнительный настрой не требуется.
 
- Дуглас, матчи со «Спартаком» – это всегда эмоции. Насколько важно сохранять в таких играх голову холодной и есть ли для вас, как для капитана, дополнительная ответственность?

– Вы совершенно правы, в этих играх всегда много эмоций, много борьбы, потому что сражаются одни из лучших команд, которые ведут борьбу за самые высокие места. И, учитывая, что мы будем играть после очень неудовлетворительного результата, действительно, крайне важно сохранять холодной голову, сохранять спокойствие, но при этом иметь достаточно горячее сердце для того, чтобы показать свою лучшую игру и для того, чтобы быть максимально сфокусированными и сконцентрированными на конечном результате, приложить максимум усилий для того, чтобы победить. Будем надеяться, нам это удастся, – сказал Дуглас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoСпартак
logoДуглас Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это не дерби. Дерби у Зенита может быть только с Динамо СПб
Максимально стереотипное интервью. Но Дуглас как раз делает все, о чем он говорит, и мотивации у него всегда хватает, чего не скажешь о других.
Когда такое говорит Семак, уже реально злость берет. Ладно бы вы костьми ложились, бились и не получалось. Но вы просто вату катаете унылую!
Это дерби чего?
Ответ oleg voloshin
Это дерби чего?
Это дерби всея Руси 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о «Бостоне»: «Вы как «Спартачок» играете – в одну касашку, чик-чик». Задоров сравнил игру команды с «Челси» Моуринью, Филатов – с «Атлетико» Симеоне
10 марта, 20:59Фото
Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Плакать хочется от того, что творится в обороне, хотя Максименко и не безгрешен. От «Зенита» жду четыре-пять голов в наши ворота»
10 марта, 19:40
Губерниев о «Спартаке»: «Должна быть команда, которая всех веселит – обидно, потому что это великий клуб. Не верю в Карседо, против «Зенита» у них ни единого шанса»
10 марта, 18:14
Рекомендуем
Главные новости
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
34 секунды назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
12 минут назад
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
21 минуту назад
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
40 минут назад
«Барселона» следит за Нету. Вингера «Челси» ценят за умение играть на обоих флангах, забивать и ассистировать
55 минут назад
Соболев о словах про «плохого мальчика»: «Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя скромнее. Нужно быть собой, не надо пытаться кому-то угодить»
сегодня, 17:31
Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»
сегодня, 17:28
«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)
сегодня, 17:19
В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную
сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
12 минут назад
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
18 минут назадФото
Александр Трошечкин: «РПЛ не говно, уровень растет, но медленно. И я целиком и полностью за лимит, часто привозят посредственных игроков, а зарплата гораздо выше, чем у россиян»
31 минуту назад
Зе Роберто провалился в «Реале» из-за игр: «Я не спал по ночам из-за Crash Bandicoot. Набрал лишний вес из-за нервов»
44 минуты назадИгры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
сегодня, 16:33
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
сегодня, 16:03
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
сегодня, 15:50
Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»
сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
сегодня, 15:08
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
сегодня, 14:57
Рекомендуем