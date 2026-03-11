Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.
Ранее бывший главный тренер «блауграны» Хави заявил, что аргентинец был готов вернуться в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил».
«Мы уже говорили о том, что мы должны сделать с Месси. Мы должны установить его статую рядом со статуей Кройффа и устроить грандиозное чествование, когда весь «Камп Ноу» сможет вместить все 105 000 зрителей. Я думаю, что это справедливо для лучшего игрока в истории.
Мы не стали продлевать контракт Месси в 2021 году, потому что зарплатная ведомость вышла из-под контроля, а при огромном долге она увеличилась бы еще больше. Это было просто невозможно.
Намерение состояло в том, чтобы продлить контракт. Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге», – сказал Лапорта в эфире программы Qué t’hi jugues на SER Catalunya.
ПС: Лапорта жулик, лжец и подлец. )
Помните историю со штрафом от УЕФА? В июле 2025 года «Барсе» выписали 60 млн евро за нарушение финансового fair play. 15 млн пришлось выплатить сразу, а 45 млн стали условными. Не исправишь ситуацию – платишь 45 млн евро.
Исправила ли «Барселона» ситуацию?
❌ Согласно последнему аудиту проведенному Crowe Spain, долги «Барселоны» составляют 2,083 миллиарда евро (654 млн – краткосрочный, 1,429 млрд – долгосрочный).
❌ Собственный капитал отрицательный и продолжает падать – с -134 млн до -152 млн евро. Вот за это УЕФА и может оштрафовать, потому что «Барселона» не исправила ситуацию и даже усугубила.
❌ Процентные платежи выросли с 20 до 27 млн евро в год.
Продажа будущих доходов (VIP-места, телеправа, Barça Studios) создавала разовые бухгалтерские прибыли, позволяя Ла Лиге повышать потолок зарплат. Но операционные убытки и долги никуда не делись. Это не оздоровление, а закладывание будущего ради текущего потребления.
❌ Два с половиной года на «Монжуике» лишили «Барселону» 220 млн евро доходов.
Кажется, летом снова можно остаться без трансферов. А штраф в 45 млн евро выглядит практически неизбежным, что еще сильнее усугубит ситацию.
