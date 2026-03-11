  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»
81

Жоан Лапорта: Тебас был против того, чтобы Месси остался.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба.

Ранее бывший главный тренер «блауграны» Хави заявил, что аргентинец был готов вернуться в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил».

«Мы уже говорили о том, что мы должны сделать с Месси. Мы должны установить его статую рядом со статуей Кройффа и устроить грандиозное чествование, когда весь «Камп Ноу» сможет вместить все 105 000 зрителей. Я думаю, что это справедливо для лучшего игрока в истории.

Мы не стали продлевать контракт Месси в 2021 году, потому что зарплатная ведомость вышла из-под контроля, а при огромном долге она увеличилась бы еще больше. Это было просто невозможно.

Намерение состояло в том, чтобы продлить контракт. Мы искали креативные решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в испанской лиге», – сказал Лапорта в эфире программы Qué t’hi jugues на SER Catalunya.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЖоан Лапорта
logoМЛС
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoХавьер Тебас
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ежу понятно, что Барса тогда не потянула бы контракт его, даже с помощью лиги. Это, как раз, было одним из здравых решений Лапорты
Ответ Madseryi88
Лео вроде же был готов играть почти бесплатно?! Но по каким то правилам лиги нельзя было на столько снизить зарплату.
Ответ 8v7nbv4hjd
Все правильно сделали, цикл команды закончился. Зарплата это два. Уж может и снизил бы, но на сколько и сколько могла потянуть та Барса. Всегда тяжело расставаться с легендами, но если бы не академия они в вообще в середине таблицы болтались бы, так как никого не были в состоянии подписывать, даже своих игроков то продлить проблема,
Как у Лапорты все удобно. Всегда виноваты все, кроме него самого
Ответ Gerald1
Он один, Дантаньян, получается)
Ответ Gerald1
Лапорта раздул зарплатную ведомость Барсы и ввел такие финансовые правила Ла Лиги?)
Какой же популист) В любой неудаче виноваты все вокруг, но только не он))
Я и так ни одному слову Лапорты не верю, а тем более сейчас, перед выборами.
Ответ Nogoi89
А за Барселону болеешь?
Ответ Nogoi89
Верит не нужно, смотреть на результаты, и это самое важное. То есть, вместо того чтобы оставаться как Милан или Ювентус 5-10 лет, он сразу же вернул клуб на плаву, стабилизировал ситуацию и команда борется за все трофеи. И не это ли самое важное?
Уже 5 лет как Лео нет в клубе, а его имя до сих пор главный аргумент в дебатах кандидатов. Вот она сила имени.

ПС: Лапорта жулик, лжец и подлец. )
Просто нужна другая модель. Например спонсоры. Чтобы игроку было выгодно играть за команду не из-за зп,а из-за спонсорского контракта. Найки,Пумы и др шьют обувь за 5 баксов ,а продают за 100+. Денег там вагон.
Хотите еще минус 45 млн евро? 😨

Помните историю со штрафом от УЕФА? В июле 2025 года «Барсе» выписали 60 млн евро за нарушение финансового fair play. 15 млн пришлось выплатить сразу, а 45 млн стали условными. Не исправишь ситуацию – платишь 45 млн евро.

Исправила ли «Барселона» ситуацию?

❌ Согласно последнему аудиту проведенному Crowe Spain, долги «Барселоны» составляют 2,083 миллиарда евро (654 млн – краткосрочный, 1,429 млрд – долгосрочный).

❌ Собственный капитал отрицательный и продолжает падать – с -134 млн до -152 млн евро. Вот за это УЕФА и может оштрафовать, потому что «Барселона» не исправила ситуацию и даже усугубила.

❌ Процентные платежи выросли с 20 до 27 млн евро в год.

Продажа будущих доходов (VIP-места, телеправа, Barça Studios) создавала разовые бухгалтерские прибыли, позволяя Ла Лиге повышать потолок зарплат. Но операционные убытки и долги никуда не делись. Это не оздоровление, а закладывание будущего ради текущего потребления.

❌ Два с половиной года на «Монжуике» лишили «Барселону» 220 млн евро доходов.

Кажется, летом снова можно остаться без трансферов. А штраф в 45 млн евро выглядит практически неизбежным, что еще сильнее усугубит ситацию.

@BarcaFamilyyy
Напомню, что потолок зарплат придумка Тебаса, и что после пандемии на 250 млн урезали его. Тебас на встречу не пошел.
Ответ cukken
Тебас придумал потолок зарплат потому что у многих испанских клубов накопились долги и дабы они не банкротились в Ла Лиге решили ввести эти правила, приучив клубы жить по средствам.
Ответ Тимур Рашидов
Теперь эти клубы, не имея возможности ни на чем заработать, никого нормально зарегистрировать, вынуждены ковыряться в этой Ла Лиге тем составом что у них есть. И поэтому из года в год мы теперь будем видеть одни и те же клубы вверху таблицы, без возможности что-то изменить + слабые выступление в еврокубках
Комментарий удален пользователем
Ответ Кую коней
Нет, лучшим был Месси. Вот в истории Реала и МЮ Роналду точно не был лучшим никогда
Ответ dmitriy.a.fadeev
Знаменитые убойные аргументы месибоев, приплести Рона и отвлечь внимание) Впрочем насчет Рона ты прав однако, но вот карлито... В той барсе лучшим был Гвардиола, недорослю просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте
Ага, Севилья это оценила, с потолком в 22 млн)
Ответ cukken
И что теперь? Давать им жить в долг, а потом банкротство объявлять? Какие альтернативы ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
6 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
32 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
32 минуты назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
45 минут назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
10 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
24 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
25 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
40 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
59 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем