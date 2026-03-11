  • Экс-судья Фернандес о пенальти «Барсы»: «Очевидный 11-метровый. Были споры, что время уже истекло, но «Ньюкасл» провел замену. Судья добавил примерно 30 секунд»
Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с пенальти в матче «Ньюкасл» – «Барселона» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

На 95-й минуте игры хавбек каталонцев Дани Ольмо вошел в штрафную «Ньюкасла», где защитник Малик Тиав зацепил ногу соперника. Арбитр Марко Гуида сразу указал на точку.

«Ольмо входит в штрафную и делает резкий финт, оставляя не у дел Малика Тиава. Защитник проглотил наживку и, понимая, что последует опасный удар, в итоге сбивает соперника. Это очевидный пенальти – из тех, которые практически не вызывают дискуссий.

В чем же тогда возникли споры? В моменте, когда происходит этот эпизод. Многие болельщики «Ньюкасла» утверждают, что пенальти был назначен уже после истечения времени. Гуида показал четыре минуты компенсированного времени, но в течение этих четырех минут английская команда провела замену.

И вот здесь кроется ключевой момент. Судейские инструкции ясны: каждое окно замен в добавленное время должно компенсироваться примерно дополнительными тридцатью секундами игры. Следовательно, матч должен был продолжаться примерно до 94 минут и 30 секунд.

Пенальти на Ольмо произошел ровно на 94-й минуте и 20-й секунде. То есть в пределах логичного времени, которое должно было быть добавлено. Англичане могут сколько угодно злиться, но секундомер не врет. Если целью было выгрызть несколько секунд с помощью замены, на этот раз стратегия сработала ровно наоборот. Иногда время, которое ты пытаешься потянуть, в итоге оборачивается против тебя», – написал Фернандес. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: iusport
Я бы даже не сильно расстроился, если Барселона проиграла. Сороки выглядели лучше, игра Барселоны не вызывала восторга. Ошибки, потери, техника как будто исчезла, возможно устали.
Ответ urbunz
на Камп ноу Барселона уверенно победит
По моему делать замену после основ времени это тупость, во первых ты не затягиваешь время, а только его прибавляешь в нагрузку на команду на которую давят. И во вторых это приносит лишь хаос в рядах. Что пытаются выиграть тренеры этими заменами непонятно
Ответ Garre Garre
Потянуть время, сбить настрой соперника
Чего небыло? Ты рофлишь что ли? Они с Мс в кубке
Я тебя понял, больше нечего мне сказать
Материалы по теме
Араухо о том, что не вернулся в защиту «Барсы» при голе «Ньюкасла»: «Не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти»
11 марта, 03:55
Флик про ничью с «Ньюкаслом»: «Барселона» много ошибалась, много теряла мяч и фолила. Но защитой я доволен»
10 марта, 23:06
Хау про 1:1 с «Барселоной»: «Один из лучших матчей «Ньюкасла» – не хочу, чтобы пенальти в конце все перечеркнул.У нас было достаточно шансов забить, прежде чем мы это сделали»
10 марта, 22:49
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
12 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
17 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
28 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
46 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
50 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем