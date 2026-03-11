Экс-судья Фернандес о пенальти «Барсы»: «Очевидный 11-метровый. Были споры, что время уже истекло, но «Ньюкасл» провел замену. Судья добавил примерно 30 секунд»

Павел Фернандес о пенальти «Барсы» в игре с «Ньюкаслом»: очевидный 11-метровый.

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с пенальти в матче «Ньюкасл» – «Барселона » (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 95-й минуте игры хавбек каталонцев Дани Ольмо вошел в штрафную «Ньюкасла», где защитник Малик Тиав зацепил ногу соперника. Арбитр Марко Гуида сразу указал на точку .

«Ольмо входит в штрафную и делает резкий финт, оставляя не у дел Малика Тиава . Защитник проглотил наживку и, понимая, что последует опасный удар, в итоге сбивает соперника. Это очевидный пенальти – из тех, которые практически не вызывают дискуссий.

В чем же тогда возникли споры? В моменте, когда происходит этот эпизод. Многие болельщики «Ньюкасла » утверждают, что пенальти был назначен уже после истечения времени. Гуида показал четыре минуты компенсированного времени, но в течение этих четырех минут английская команда провела замену.

И вот здесь кроется ключевой момент. Судейские инструкции ясны: каждое окно замен в добавленное время должно компенсироваться примерно дополнительными тридцатью секундами игры. Следовательно, матч должен был продолжаться примерно до 94 минут и 30 секунд.

Пенальти на Ольмо произошел ровно на 94-й минуте и 20-й секунде. То есть в пределах логичного времени, которое должно было быть добавлено. Англичане могут сколько угодно злиться, но секундомер не врет. Если целью было выгрызть несколько секунд с помощью замены, на этот раз стратегия сработала ровно наоборот. Иногда время, которое ты пытаешься потянуть, в итоге оборачивается против тебя», – написал Фернандес.