  • Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий. Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»
Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий. Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику игрового стиля его команды. 

«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете – соглашусь. Плохо играете в обороне – не соглашусь. Мы отстаем от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались.

Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место – это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке – это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Так у тебя и так по меркам РПЛ состав уровня Баварии
Еще кто-то Семака всерьёз ставит в один ряд с Романцевым) В последнем матче в старте вышло 7 топовых по меркам рпл бразильцев, такая команда и без тренера должна выносить Оренбург минимум 5:0, это позор который не имеет оправданий)
Ну как мы видим даже Реал и ПСЖ в своей лиге огребает от карликов
Тебя просят отыгрывать Оренбурги и показывать мало-мальски приемлемую игру, а не "уровень Баварии и Барселоны".
Видимо не хочет брать на себя ответственность, и уже проявляет неадекватность.
Он никогда не брал на себя ответственность.
Один-единственный раз за все время работы он заикнулся, что принял неверное решение.
После позапрошлогоднего Акрона.
"состав должен быть соответствующий"

Да он издевается. Ему всё мало и мало игроков. Джоны и Дураны его, видимо, не устраивают, подавайте ему Кейнов и Ямалей!
А в старте дельфина выпускает
Комментарий скрыт
Он над всеми издевается? ))))) Ты все еще в борьбе за кубок и чемпионство просто потому, что твои футболисты индивидуально сильнее соперников, а вот если бы ты еще игру поставил, то был бы с отрывом первым, а не проигрывал Оренбургу. Даже самые лютые обелители Зенита на спортсе начинают подозревать, что ты сдулся как тренер.
Вот ведь удивительно. Тренер, типа не при чём? Что же тогда Спартак со своим составом постоянно в лужу садится? Или там футболисты плохие?
При этом я считаю, что да, Семаку пора освободить место другому тренеру.
Сдулся это когда теряешь свой уровень, а у него никакого уровня тренерского нет, чисто марионетка у руля, как Арбелоа сейчас в Реале
Намек Миллеру, что надо купить Олисе и Рафинью, чтобы вырвать ничью у Оренбурга.
До этого момента считал Семака адекватным специалистом.
Но после таких слов - уже нет.
Он видимо реально попутал что-то, не понимает где находится, кого тренирует, против кого играет и тд. Это печальный, но понятный сигнал.
Семак три года играет в анти-футбол, чтобы спасти результат 1:0.,он минут за 10 до конца матча выпускает всех игроков обороны! Разве так играл Зенит более 3 лет назад?! Все последние ТРИ года команда выглядит тошнотворно, и что самое главное, как придётся! Так больше нельзя! Семак убив команду и время его должно закончится.
Прямо как в пословице про дурака и хрустальный член. Дали Семаку лучший состав в лиге — а он умудрился его развалить. Дай Семаку сборную Бразилии — через два месяца разучит их играть в футбол .
«Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции».

Или я дурак, или наоборот должно быть - перед покупкой игроков для позиций ищут, а не позиции для игроков после покупки
Это система по понятиям из Питера, был бы преданный человек, а должность мы ему организуем.
Так у тебя и так по меркам РПЛ состав уровня Баварии
Прямо сейчас в составе Зенита играют четыре игрока, купленных дороже 15 милионов евро - Луис Энрике, Джон Джон, Вильмар Барриос, Вендел.

У всех остальных команд топ-4 - Краснодар, Локомотив, ЦСКА за всю историю суммарно было всего три таких покупки (Джон Кордоба в Краснодаре, Мубарак Буссуфа в Локо, Никола Влашич в ЦСКА). У идущей на пятой месте Балтики, естественно, никаких сопоставимых покупок не было никогда в принципе.

А Семаку всё мало.
А у Спартака прямо щас играют 2 футболиста, купленных дороже 15 миллионов евро - Ливай Гарсия и Жедсон. Также есть Барко (14 миллионов), Угальде (13 миллионов), Солари (10 миллионов). При этом они идут ниже Балтики
