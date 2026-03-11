Тебас о Ла Лиге: «В других странах с топ-лигами людей больше, но у нашей лиги наибольшие доходы относительно дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию США с испанской»

Тебас о Ла Лиге: у нас наибольшие доходы на душу населения.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил чемпионат с другими топ-лигами в финансовом плане.

«Неправда, что Бундеслига нас обогнала. Мы находимся практически на одном уровне. У них значительно выше доход на душу населения… Они приходят на стадион на три часа раньше. У Испании вторая лига мира, но остальные – Италия, Франция и Англия – превосходят нас по количеству домохозяйств с платным телевидением.

Мы вторые количественно, но первые качественно. Согласно отчету банка Santander, лига получает наибольшие доходы относительно своего дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию Соединенных Штатов с армией Испании», – сказал Тебас.