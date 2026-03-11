  • Тебас о Ла Лиге: «В других странах с топ-лигами людей больше, но у нашей лиги наибольшие доходы относительно дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию США с испанской»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил чемпионат с другими топ-лигами в финансовом плане.

«Неправда, что Бундеслига нас обогнала. Мы находимся практически на одном уровне. У них значительно выше доход на душу населения… Они приходят на стадион на три часа раньше. У Испании вторая лига мира, но остальные – Италия, Франция и Англия – превосходят нас по количеству домохозяйств с платным телевидением.

Мы вторые количественно, но первые качественно. Согласно отчету банка Santander, лига получает наибольшие доходы относительно своего дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию Соединенных Штатов с армией Испании», – сказал Тебас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
ох уж эта любимая игра со статистикой от чиновников)) практически любую статистику при желании можно вывернуть в свою сторону
Очередная лапша от повара Тебаса.
У кого там доходы то ?
Увы местным "экспертам" это сложно понять. Невдомек, что Испания по сравнению с Англией, Италией, Германией и Францией это бедная страна. Соответственно и доходы с матч дей, продажи атрибутики и пр. намного ниже.
Тебас не может улучшить экономику целой страны, но за то что зависит от него он делает на 5+.
Тв права на 2 месте после АПЛ. Доходы с них компенсируют уровень платежеспособности населения Испании.
Извините не в тему. Что там с Берналем, есть новости?
Ну и бред, Тебас совсем уже поплыл
Армия США с вьетнамской то справиться не смогла. :)
Автоматическое определение офсайда может появиться в Ла Лиге со следующего сезона, заявил Тебас. Технология предполагает установку чипа в мяч
10 марта, 17:41
Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер»
9 марта, 16:07
Тебас о Винисиусе и расизме: «У Ла Лиги есть спецгруппа, расследующая такие инциденты. Были случаи, когда даже он сам не замечал, что были расистские действия»
6 марта, 17:02
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»
3 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала принимает «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
16 минут назадLive
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
25 минут назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Есть уверенность, что обыграем «Зенит». Все лидеры потеряли очки в последнем туре, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч»
48 минут назад
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
49 минут назад
«Арсенал» и Райс начали переговоры о продлении контракта. Хавбеку предложат больше нынешних 240 000 фунтов в неделю
сегодня, 15:41
Фанаты «Спартака» сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке. Клуб оштрафован на 200 000 рублей
сегодня, 15:29
Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»
сегодня, 15:25
Гонду дисквалифицирован на один матч и не сыграет за ЦСКА c «Балтикой»
сегодня, 15:18
Димарко или Йылдыз? Соберете лучшую команду тура – подарим альбом Panini. Выбирайте игроков в Основе
сегодня, 15:00Тесты и игры
Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
13 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». Агаларов и Томпсон играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
43 минуты назад
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
56 минут назад
Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»
сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
сегодня, 15:08
Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»
сегодня, 14:57
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 12:44
Арбелоа о Мбаппе: «Против «Эльче» Килиана не будет, хочу, чтобы он поехал в Манчестер. Решим в воскресенье, но я уверен, что все будет хорошо»
сегодня, 12:04
Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
сегодня, 11:48
Рекомендуем