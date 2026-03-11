Тебас о Ла Лиге: «В других странах с топ-лигами людей больше, но у нашей лиги наибольшие доходы относительно дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию США с испанской»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил чемпионат с другими топ-лигами в финансовом плане.
«Неправда, что Бундеслига нас обогнала. Мы находимся практически на одном уровне. У них значительно выше доход на душу населения… Они приходят на стадион на три часа раньше. У Испании вторая лига мира, но остальные – Италия, Франция и Англия – превосходят нас по количеству домохозяйств с платным телевидением.
Мы вторые количественно, но первые качественно. Согласно отчету банка Santander, лига получает наибольшие доходы относительно своего дохода на душу населения. Это все равно что сравнивать армию Соединенных Штатов с армией Испании», – сказал Тебас.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тебас не может улучшить экономику целой страны, но за то что зависит от него он делает на 5+.
Тв права на 2 месте после АПЛ. Доходы с них компенсируют уровень платежеспособности населения Испании.