  • Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали
Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали

Объявлен расширенный состав сборной России.

Объявлен расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

27 марта команда Валерия Карпина встретится со сборной Никарагуа, а 31-го – с Мали. 

Вратари

Матвей СафоновПСЖ»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники

Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники

Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
Вот зачем здесь Сафонов? У человека решающая стадия клубного сезона, он в основе клуба, претендующего на все титулы. Для чего дергать Миранчука через океан? Какая никарагуа?
Вот зачем здесь Сафонов? У человека решающая стадия клубного сезона, он в основе клуба, претендующего на все титулы. Для чего дергать Миранчука через океан? Какая никарагуа?
Я бы сказал "какого никарагуа он тут делает"
Вот зачем здесь Сафонов? У человека решающая стадия клубного сезона, он в основе клуба, претендующего на все титулы. Для чего дергать Миранчука через океан? Какая никарагуа?
Комментарий скрыт
Троица защиков из спартака это как начало анекдота
Троица защиков из спартака это как начало анекдота
Жалко Максименко не вызвал ещё
Троица защиков из спартака это как начало анекдота
Как будто ваш дуэт лучше.
А Плохой мальчик где? Он же гол забил Оренбургу, шутка что ли, вы чего?
А Плохой мальчик где? Он же гол забил Оренбургу, шутка что ли, вы чего?
Плохого мальчика поставили в угол и оставили без сладкого.
Опять весь Локо вызвал, 9 человек. Только беднягу Ненахова дома одного оставляет постоянно)
Опять весь Локо вызвал, 9 человек. Только беднягу Ненахова дома одного оставляет постоянно)
Да ладно тебе. Там все 60 должны быть, если бы не судьи.
А Захаряна за какие заслуги сейчас вызывают? На индивидуальных восстановительных тренировках хорошо себя показал?
И для чего его сейчас вызывать? Чтоб в самолёте дёрнул мышцу и еще два месяца восстанавливался?
А Захаряна за какие заслуги сейчас вызывают? На индивидуальных восстановительных тренировках хорошо себя показал? И для чего его сейчас вызывать? Чтоб в самолёте дёрнул мышцу и еще два месяца восстанавливался?
У Захаряна даже в таком состоянии и за отведённое ему время возникают моменты. Недавно мог принести победу с Овьедо - не попал немного.
У Захаряна даже в таком состоянии и за отведённое ему время возникают моменты. Недавно мог принести победу с Овьедо - не попал немного.
ну моменты это сильно
Вот мы и дожили до того момента, когда Мелкадзе попал в список сборной
Вот мы и дожили до того момента, когда Мелкадзе попал в список сборной
Ну надо признать заслужено, на фоне остальных нападающих. Я бы ещё Дзюбу вызвал вместо Комличенко
Ну надо признать заслужено, на фоне остальных нападающих. Я бы ещё Дзюбу вызвал вместо Комличенко
Зачем?
А где Максименко с 44% отраженных ударов?
Литвинов с Денисовым это которым Динамо пятеру отгрузили?
Литвинов с Денисовым это которым Динамо пятеру отгрузили?
Нет, это другие
Литвинов с Денисовым это которым Динамо пятеру отгрузили?
Ничего, Осипенко же вызывали после пятерки от Локо. Кстати, ты тогда возмущался или нет? Или когда Краснодар четыре накидал?
Сафонова и Головина опять позвали во дворе попинать.
Данилова после одного матча в чемпионате сразу в сборную?
Данилова после одного матча в чемпионате сразу в сборную?
Дефицит цз с правильным паспортом диктует свои условия. Раз Челестини ему доверяет место в старте - значит не просто так.
И да. Это - РАСШИРЕННЫЙ список.
Дефицит цз с правильным паспортом диктует свои условия. Раз Челестини ему доверяет место в старте - значит не просто так. И да. Это - РАСШИРЕННЫЙ список.
Думаю Данилов в будущем всё равно дорастет до сборной, но в данный момент честнее было бы вызвать Варатынова или Бокоева
