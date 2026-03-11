Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали

Объявлен расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

27 марта команда Валерия Карпина встретится со сборной Никарагуа, а 31-го – с Мали.

Вратари

Матвей Сафонов («ПСЖ »), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»).

Защитники

Александр Сильянов , Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники

Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо»), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).