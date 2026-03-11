Мелкадзе о Черчесове в «Ахмате»: «Многие правы, когда говорят, что он мотивирующий тренер. То, что обещает, действительно делает»

Георгий Мелказде о Черчесове: мотивирующий тренер, делает то, что обещает.

Форвард «Ахмата » Георгий Мелкадзе высказался о главном тренере грозненской команды Станиславе Черчесове .

Клуб из Чеченской республики идет на 9-м месте в Мир РПЛ с 26 очками в 20 играх. Бывший тренер сборной России возглавил команду в августе прошлого года (во второй раз в своей карьере).

«Многие правы, когда говорят, что Черчесов хороший и мотивирующий специалист.

Как могу охарактеризовать его? То, что он сказал, он действительно делает. То, что обещает. Он делает все для нас, чтобы мы все отдавали на поле», – сообщил Мелкадзе.