Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»

Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы: обсудим в конце сезона, у нас 10 финалов.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об обсуждении будущего форварда Артема Дзюбы .

37-летний форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 18 играх за клуб из Тольятти в сезоне Мир РПЛ .

Команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком после 20 игр.

«Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона.

Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом», – сказал Клюшев.

