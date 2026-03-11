Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»
Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы: обсудим в конце сезона, у нас 10 финалов.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об обсуждении будущего форварда Артема Дзюбы.
37-летний форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 18 играх за клуб из Тольятти в сезоне Мир РПЛ.
Команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком после 20 игр.
«Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона.
Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом», – сказал Клюшев.
Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о «Спартаке» и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Коллективу Акрона надо морально подготовиться, что Дзюба летом всё вывалит журналистам, какой тренер, какой директор и как неуважительно к нему относились
Зенит, меняйте на Соболева, пока Спартак не забрал
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем