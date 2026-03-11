50

Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на команду России на ЧМ-2026

– Вы верите, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира?

– К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, – сказал Алаев. 

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. 

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в турнире.

При этом глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж недавно заявил: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Скорее Израиль заменит Иран на ЧМ
В таком случае у Румынии показатели получше будут
В азиатской федерации команды закончились?
Датчане обычно заменяют)
Дания попала тогда по спортивному принципу.
Но вот Югославию отцепили не по спортивному принципу.
Зря что ли подписывали договор о стратегическом партнерстве. Всегда готовы подставить (плечо) и подменить дорогих друзей.
договор о стратегическом партнерстве вообще можно купить в любом военторге 🤷‍♂️
Азиатская квота идиоты , вы идиоты даже спрашивать ?
нет, конечно, с какой стати это должна быть Россия, а не следующая, после Ирана, страна, в АФК
Что в голове у журналиста??? В каком сценарии можно додуматься до такой замены? На каком Основании?
Следующий вопрос: "Вы верите, что сборную Ирана разрешат заменить на Лыжника Большунова?"
ехать на ЧМ вместо Ирана , себя не уважать...
Кто вообще такую чепуху сочиняет? Как вообще это происходит, как работает мозг у этих людей?
В принципе у них 🧠🧠🧠 вообще не наработает
Неужели в это кто- то верит?
Если сборная России даже и получит такое приглашение, это будет как кость, брошенная собаке. Давайте иметь хоть какую-то гордость. Тем более, что команда ни при каких раскладах не будет готова к играм на серьезном уровне. Отказаться будет честнее.
Да откуда там гордость. Поскачут при первом же послаблении. Не только в спорте
