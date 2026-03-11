Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»
Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на команду России на ЧМ-2026.
– Вы верите, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира?
– К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, – сказал Алаев.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в турнире.
При этом глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж недавно заявил: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Следующий вопрос: "Вы верите, что сборную Ирана разрешат заменить на Лыжника Большунова?"