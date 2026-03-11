Глава РПЛ Алаев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю»

Президент РПЛ о России вместо Ирана на ЧМ-2026: чудеса бывают, но я не верю.

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на слухи о возможной замене сборной Ирана на команду России на ЧМ-2026 .

– Вы верите, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира?

– К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю, – сказал Алаев.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в турнире.

При этом глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж недавно заявил: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах? »