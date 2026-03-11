  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
134

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в ЧМ-2026. 

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. 

«Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, до начала которого осталось всего 93 дня.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране, и тот факт, что сборная Ирана прошла квалификацию на турнир. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, безусловно, сможет принять участие в чемпионате. 

Сейчас нам всем нужно такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, чтобы объединять людей. Я искренне благодарю президента США за поддержку – это еще раз показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино в соцсети. 

Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Джанни Инфантино
logoСборная Ирана по футболу
logoФИФА
logoЧМ-2026
Политика
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
соцсети
134 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
уже даже не скрывает, что Трамп решает, кому можно сыграть на ЧМ. Интересно под каким предлогом бы исключили Иран, если б Трамп оказался против их участия
Ответ korysh
Да что придумывать, у них в стране война.
Ответ korysh
сказал бы что футболисты готовят нападение на сша
Фиговый листочек , прикрывавший суть западной демократии, сброшен ... Смотрите без грима. Вот он спортивный принцип, спорт вне политики, верховенство закона и прочие сказки для лохов ... Президент США решает - кто сможет играть на турнире. Не тот кто добился через отборочные игры, а тот на кого указал дядя Сэм. Виляющий хвостом перед старым рыжим педофилом Дональдом Инфантино - как образец мировой спортивной бюрократии. Все эти ФИФА, УЕФА,МОК и прочие мелкие филиалы Госдепартамента США...
Ответ Фокс45
Комментарий скрыт
Ответ K Investor
Так страны типа Швеции и Финляндии - активные сторонники Трампа. Они вступили в НАТО. Активно поддерживают его нацистскую политику
Канада тоже поддержала бомбежку Ирана
Да, да! И 150 убитых иранских девочек пригласят посетить матчи сборной Ирана бесплатно. Тем более, билеты покупать им не нужно.
Ответ ArnoNeputevy
Комментарий скрыт
Ответ Не скажу
Не было, но были американские журналисты. Нет же причин не доверять свободной прессе, которая утверждает об ударах в школу томогавками?
Позорище и лицемерие во всей красе. Причем касается всего спорта, а не только этого ФИФАшного клоуна
Ответ Valex182
Комментарий скрыт
Пока иранская сборная будет забивать голы на поле, ВВС США будут забивать голы на объектах в Тегеране !? Действительно , спорт объединяет.
Ответ профессор Лебединский
обычно спортсменам нет дела что происходит в их странах
Ответ Dmitry
"Нет дела" — это роскошь, которую могут позволить себе спортсмены из стран, которые не бомбят. Для иранских футболистов каждый забитый гол на поле — это еще и голос против войны, которая бушует у них дома. Ваш комментарий просто оторван от реальности.
Трамп подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире? Кто президент ФИФА?
Судя по поведению Инфантило, на него у коалиции Эпштейна тоже есть компромат
Спросите у трампа, а можно пос"ать сходить?!
"Кандалы свободы" Колличество 8 млрд. Заказчик Трамп. Изготовитель Китай.
Ответ aci2003@yandex.ru
Минусуй 146млн.....не прогнемся)
Ответ Арарат-73
Ну, население то может и организует борьбу. А вот высшие лица первые прогнутся, им же деньги такие забашляют
Трамп стал президентом ФИФА? Уже не парятся даже, цирк
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем