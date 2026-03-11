Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в ЧМ-2026.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану.
«Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, до начала которого осталось всего 93 дня.
Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране, и тот факт, что сборная Ирана прошла квалификацию на турнир. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, безусловно, сможет принять участие в чемпионате.
Сейчас нам всем нужно такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, чтобы объединять людей. Я искренне благодарю президента США за поддержку – это еще раз показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино в соцсети.
Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»
Канада тоже поддержала бомбежку Ирана