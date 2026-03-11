Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Президент ФИФА: Трамп подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на ЧМ-2026.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что президент США Дональд Трамп не видит препятствий для участия сборной Ирана в ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

«Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, до начала которого осталось всего 93 дня.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране, и тот факт, что сборная Ирана прошла квалификацию на турнир. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, безусловно, сможет принять участие в чемпионате.

Сейчас нам всем нужно такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, чтобы объединять людей. Я искренне благодарю президента США за поддержку – это еще раз показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино в соцсети.

Глава Федерации футбола Ирана: «Из-за Трампа 160 девочек стали мученицами. Теперь он держит наших футболисток в заложниках. Кто отправит сборную на ЧМ в США в таких обстоятельствах?»