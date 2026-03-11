  • Ловчев о «Спартаке»: «Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать. Великий Бесков говорил – нужно полгода, чтобы создать команду»
Ловчев о «Спартаке»: «Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать. Великий Бесков говорил – нужно полгода, чтобы создать команду»

Евгений Ловчев: дайте Карседо поработать в «Спартаке» хотя бы полгода.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев призвал дать возможность Хуану Карлосу Карседо поработать хотя бы полгода. 

Под руководством испанского специалиста красно‑белые одержали две победы в Мир РПЛ – над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) и уступили московскому «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать какое‑то время. Сейчас Карседо увидел, какая у него защита. Потом у него появится план, как он будет справляться со всем этим делом.

Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду. Так дайте Карседо хотя бы столько же времени поработать, чтобы увидеть и все понять. Провел двухнедельные сборы и команда сразу должна стать чемпионом? Нет, так не бывает», – сказал Ловчев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
о какой вине идет речь? выиграли сложный матч. замены помогли результату. что за привычка моросить на Спартак по любому поводу (я болельщик Аркона и Крыльев )
мне кажется, что пока в управлении клуба находятся проф не пригодные люди, то никакой тренер не поможет
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
мне кажется, что пока в управлении клуба находятся проф не пригодные люди, то никакой тренер не поможет
Этого он сказать не может ) Но все верно рыбка там с головы. Гинер бы за эти бабки был вечным чемпионом
Ответ T622222
Этого он сказать не может ) Но все верно рыбка там с головы. Гинер бы за эти бабки был вечным чемпионом
Люди в руководстве абсолютно не пригодные к управлению командой . Толи они хотят Спартак окончательно уничтожить толи команда для них как игрушка или система по отмыванию денег . Клуб с самым низким кпд вложения / результат .
Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду....а потом подумал про себя: " А развалить, достаточно и пары недель"
Команда играет без защиты, крайних защитников вообщенет, паспартистами дырки затыкают, в воротах мешок стоит. Если атака собрана не плохая, то в защите мрак.
Да. Пока делать выводы о тренере ещё рано. Но расстраиваться от неудач любимой команды мы будем независимо от срока работы тренеров
Виновного ещё не назначили, но уже скоро..
Дед технично тапки меняет на лету
Пока Лукойл у руля-то он не будет заинтересован в это.
Согласен.Хорошо бы еще поменьше эмоций в эфире,чтобы игроки уважали и боялись своего тренера.Враги будут гадить,свои должны поддерживать
когда вспомнил мемы из прошлого:
- шоколад не виноват
- дайте Валере поработать
