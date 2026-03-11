Ловчев о «Спартаке»: «Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать. Великий Бесков говорил – нужно полгода, чтобы создать команду»

Евгений Ловчев: дайте Карседо поработать в «Спартаке» хотя бы полгода.

Бывший игрок «Спартака » Евгений Ловчев призвал дать возможность Хуану Карлосу Карседо поработать хотя бы полгода.

Под руководством испанского специалиста красно‑белые одержали две победы в Мир РПЛ – над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) и уступили московскому «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

«Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать какое‑то время. Сейчас Карседо увидел, какая у него защита. Потом у него появится план, как он будет справляться со всем этим делом.

Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду. Так дайте Карседо хотя бы столько же времени поработать, чтобы увидеть и все понять. Провел двухнедельные сборы и команда сразу должна стать чемпионом? Нет, так не бывает», – сказал Ловчев.