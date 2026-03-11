  • Араухо о том, что не вернулся в защиту «Барсы» при голе «Ньюкасла»: «Не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). 

Во время эпизода с голом английского клуба на 86-й минуте игрок каталонцев не вернулся в защиту после травмы в атаке. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр – итальянец Марко Гуида – показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля. В итоге Араухо вернулся, но не занял свою позицию. 

«Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома. 

Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.

Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю. 

В целом этот момент [с судорогой] стал результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Надо быть готовым к тому, что придет твоя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы», – сказал Араухо, которого заменили после гола англичан. 

Горбатого только одно место исправить. Глупость этого уругваеца никуда не исчезла, хоть в Иерусалим, хоть в луну и Марс сходи. Если у тебя судорога то встань и упади в штрафной площади соперника. Но нет, ты ползешь чтобы быть хитрым, но это не хитрость, это глупость. Но раз уж попросился выйти, то добежите или попроси/подгони кого нибудь в свою зону. Ну в конце то концов забил твой игрок, и ты в целом ты кэп (недокэп). Короче, типа он вернулся и стал крепче является
Лучше наверное пересмотреть, как араухо играет последние важные матчи и больше никогда не нести чушь, что он там чего-то может. А начать надо с матча с ПСЖ на камп ноу. Человек с футболом закончил, ему теперь только к стене плача ходить и богу молиться, а не в футбол играть.
Араухо весь матч переставал бежать когда по его мнению был офсайд. Ужасная игра. Я думал он стал лучше. Но бестолочью и остался. Еще оправдания какие то придумывает 🤦🏻‍♂️
а ещё рекордсмен по вводу мяча из аута
Это его возвращение в игру из аута -это финал его странного серого матча
Он весь матч по установке Флика не подключался в атаку, весь матч не было поддержки Ямалю
Потому что и Флик боялся провала уругвайца на фланге и сам Араухо играл трусливо ( как бы чего не вышло)
Ну раз ты вперед не лезешь-так выжигай сзади
Так и тут он постоянно терял оппонента, не шел в отбор до конца
Смотрелось это шоу от уругвайца очень странно
Ведь 3-4 года назад мог играть на фланге и мог выключать того же Вини( эпичные противостояния )
Сейчас же это ходячий игровой труп, который нужно продать летом
Надеюсь летом этого чудо защитника выставят на трансфер, самое страшное это, что на решающие матчи сезона есть вот это чудо. Самый большой промах Барселоны переподписать его, тут конечно дал маху
Араухо виноват. Но, давайте будем честны, Рафинья же его страховал и сыграл вальяжно. В целом, Раф очень сдал, растерял уверенность, пасы неточные, бьет когда не нужно …
В чём араухо виноват? Что ноги свело? Много ты пробежишь с судорогами? Гол 100% вина рафиньи
Я согласен. Просто его вина в том что он же добежал до штрафной и по надеялся на Рафа. Сделали его крайним в пропущенном голе. Хотя по мне виноват в первую очередь Раф
на Педри съехал ловко в конце)))
"я не понимаю правила"
Это проблема, да.
Вот слушаю Араухо и удивляюсь, никогда не скажет, что сделал не так. Постоянно оправдывается и разводит руками. А когда на него наезжаю и говорят, что он был не прав, впадает в депрессию. Сегодня он ненадёжный защитник, немного рискованно его выпускать, а жаль, такого сильного Араухо мы помним….
Ты упал? Весь этот сезон он только и говорит, что от того что он чтото делал не так у него проблемы. А гол вина рафиньи, который смотрел футбол. Не может человек с судорогами сделать рывок на 100 метров.
Если ты с чем то не согласен со мной, можешь высказать своё мнение, но нормально и в культурной форме. А если так не умеешь, то по твоему общайся со своим кругом. Что ты меня тыкаешь перед всеми? Это наверное ты упал и думаю головой….
Какое же смешное описание как он туда-сюда ползал, ну чисто грудничок
Просто кот с глистами.
А он интеллектуал :))
