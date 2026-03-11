Араухо о том, что не вернулся в защиту «Барсы» при голе «Ньюкасла»: «Не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).
Во время эпизода с голом английского клуба на 86-й минуте игрок каталонцев не вернулся в защиту после травмы в атаке. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр – итальянец Марко Гуида – показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля. В итоге Араухо вернулся, но не занял свою позицию.
«Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома.
Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.
Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю.
В целом этот момент [с судорогой] стал результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Надо быть готовым к тому, что придет твоя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы», – сказал Араухо, которого заменили после гола англичан.
Ямаль вырвал ничью на 96-й в Англии – «Барса» счастлива. Проигрывали из-за странностей Араухо
Он весь матч по установке Флика не подключался в атаку, весь матч не было поддержки Ямалю
Потому что и Флик боялся провала уругвайца на фланге и сам Араухо играл трусливо ( как бы чего не вышло)
Ну раз ты вперед не лезешь-так выжигай сзади
Так и тут он постоянно терял оппонента, не шел в отбор до конца
Смотрелось это шоу от уругвайца очень странно
Ведь 3-4 года назад мог играть на фланге и мог выключать того же Вини( эпичные противостояния )
Сейчас же это ходячий игровой труп, который нужно продать летом
Это проблема, да.