Араухо о том, что не вернулся в защиту «Барсы» при голе «Ньюкасла»: «Не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти»

Рональд Араухо про гол «Ньюкасла»: не понимаю правила, судья велел уйти.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

Во время эпизода с голом английского клуба на 86-й минуте игрок каталонцев не вернулся в защиту после травмы в атаке. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр – итальянец Марко Гуида – показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля. В итоге Араухо вернулся, но не занял свою позицию.

«Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома.

Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.

Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле – даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю.

В целом этот момент [с судорогой] стал результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Надо быть готовым к тому, что придет твоя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы», – сказал Араухо, которого заменили после гола англичан.

