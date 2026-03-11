Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: «Не было»? Судье все в ухо сказали»

Артем Дзюба об удалении Лусиано: глупо, так нельзя – зачем с двух ног прыгать?.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба подверг критике форварда ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4).

– Какой будет тройка РПЛ?

– Первым будет либо «Зенит », либо «Краснодар ». Третьим будет либо ЦСКА, либо «Локомотив ».

На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная.

В любую сторону крикни, по факту это красная. Давайте ждать, пока он в горло прыгнет. Он должен осознавать риски. Когда люди прыгают с двух ног, ты думаешь – зачем? Человек спиной – зачем ты прыгаешь, а потом говоришь с такими глазами: «Не попал»?

И такого очень много, когда люди орут: «Не было». В эпоху ВАР чего орать? Зачем судье орать? Ему все в ухо сказали, – сказал Дзюба.