  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: «Не было»? Судье все в ухо сказали»
22

Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: «Не было»? Судье все в ухо сказали»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба подверг критике форварда ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). 

– Какой будет тройка РПЛ?

– Первым будет либо «Зенит», либо «Краснодар». Третьим будет либо ЦСКА, либо «Локомотив».

На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная.

В любую сторону крикни, по факту это красная. Давайте ждать, пока он в горло прыгнет. Он должен осознавать риски. Когда люди прыгают с двух ног, ты думаешь – зачем? Человек спиной – зачем ты прыгаешь, а потом говоришь с такими глазами: «Не попал»?

И такого очень много, когда люди орут: «Не было». В эпоху ВАР чего орать? Зачем судье орать? Ему все в ухо сказали, – сказал Дзюба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoЛокомотив
logoАртем Дзюба
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
logoЦСКА
logoЛусиано Гонду
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно сказал. Странное поведение, ладно бы ещё в конце, когда устал. Можно если только объяснить чрезмерной заряженностью на матч, но вроде не мальчик, чтобы себя так вести. Всех подвёл. Такой шанс, когда проиграли оба лидера бывает раз в сто лет, могли приблизиться.
Ответ Светлана Агейкина
При чём тут Краснодар и Зенит, если для коней потолок 3 место?
Ответ Чётко_как_чечётка
Не собираюсь ничего пояснять, прошлый раз мне хамили.
все правильно сказал, красную дают не за то куда попал, а за потенциально опасную игру и возможное получение травмы
А там кто то прыгал с двух ног?
Ответ rocky12
Говорят Джеки Чан с двух ног хорошо пробивает.
На прошлой неделе Лусиано ударил одной ногой.
На этой неделе прыгает уже с двух ног.
На след. неделе скажут, что убил)
У Дзюбы это личное.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
