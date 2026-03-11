3

Дуран о словах Вальдеррамы про его драку в сборной Колумбии: «Это ложь. Если такое произойдет, я сам публично выступлю. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником»

Форвард «Зенита» Джон Дуран критически высказался о заявлениях Карлоса Вальдеррамы

Бывший игрок сборной Колумбии сказал, что Дурана не включат в состав национальной команды на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде».

«Хватит. Я никогда не был и не буду болтуном или шоуменом. Но хватит уже этого негатива и сплетен, которые только порочат и вредят имиджу человека. 

Я не дрался ни с одним игроком, а тем более представителем тренерского штаба сборной Колумбии. Слова об этом – ложь. Если такое произойдет, я сам сразу же публично выступлю, потому что я всегда говорю правду, даже если многим это не нравится. 

Ни журналисту, ни бывшему игроку нельзя что-либо утверждать, не зная того, что было на самом деле и даже ничего не проверив.

Это подрывает доверие к их собственным словам и имиджу. Если у кого-то есть доказательства, что у меня были проблемы с кем-либо в сборной, то их нужно предоставить. Тот, кто говорит без доказательств, выглядит лжецом и клеветником», – написал Дуран в соцсетях.  

После ничьей Колумбии с Перу в июне 2025-го (0:0) СМИ писали, что Дуран устроил потасовку с тренером сборной Нестором Лоренсо из-за замены в перерыве. В стычке якобы участвовали Хамес Родригес и Джефферсон Лерма. Дуран отрицает описанное, но после того матча арендованный у «Аль-Насра» форвард больше не играл за национальную команду.

Дуран – это Балотелли для бедных

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: InfoBae
Пока абсолютно растренерованный пассажир, но посмотрим дальше.
Вальдеррама заявил, что Дурана не возьмут в сборную Колумбии на ЧМ-2026: «Он сам себя из нее исключил. Нельзя драться с партнерами по команде»
10 марта, 22:44
«Соболев очень слабый. Дуран будет играть с «Оренбургом», это элитный футболист мирового уровня. Александр случайно забил «Балтике», не метил в угол». Попов о форвардах «Зенита»
6 марта, 17:09
Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»
5 марта, 13:59
«Наполи» выкупит Хейлунда у «МЮ» за 44 млн евро, подтвердил спортдиректор Манна: «Мы обязаны это сделать в случае выхода в ЛЧ, но Расмус и так в наших планах»
9 минут назад
Павлюченко про «Зенит» – «Спартак»: «70% страны будут смотреть. Психологически красно-белым легче, они ни за что не борются. Но играть на выезде с такой обороной – это катастрофа»
14 минут назад
Бразилия вместе с Jordan представила темно-синюю форму, вдохновленную «самыми быстрыми и грозными хищниками» страны: древолазом, ягуаром и анакондой
25 минут назадФото
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь. На нашем счету не так много долларов, но во вторник посмотрим, что дальше»
43 минуты назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
сегодня, 19:38
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
сегодня, 19:38
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
сегодня, 19:25
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
47 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
сегодня, 19:46Live
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
сегодня, 19:45Live
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 19:30Live
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
